她用的是買教輔書剩下的錢，本來她可以用這些錢再買一本教輔書，那才是她真正需要的。在此之前，她一直克制著去買那種書，好似那些書裡藏著使她成績變壞的因子，她要防備它們從裡面飛出來禍害她。

她再次路過理髮店，泉還在那裡，此刻的他已經有點準理髮師的派頭了。他慵懶地、自顧自地坐在那把理髮椅子上。

屋子裡，另一把椅子上，坐著另一位理髮師，那是一個同樣年輕、俊朗的男孩。不同的是，那個男孩的頭髮是蓬鬆的、花花綠綠的，黑髮中夾雜著一綹綹紅色、綠色和藍色的頭髮，感覺它們不像是頭髮，而是一些像玉米穗那樣絲絲縷縷的東西。

他們的目光有意識、無意識地往大街上掃蕩，準確地說，他們望著過往行人腦袋上的頭髮。他們是理髮師，他們關注的只有頭髮。那本書仍被米亞捏在手裡，它很輕薄，幾乎沒有任何分量。即使掉在地上，或許也不會發出一點聲音。

米亞想起那天黃昏，男孩跟在那個頭髮蓬亂、穿著皺巴巴襯衫、皮帶都沒有拴緊的中年男人後面，大概他們就是來這裡的。男人沒有別的辦法，這是他能想到最好的辦法。明晃晃的鏡子、潔白的牆壁以及乾淨的地磚，只需要付出一點點力氣，手拿理髮剪和吹風機的力氣，就可以了。

從此，這個叫泉的男孩開始了他的職業生涯。一開始，人們或許還會過問他的學業，還會記得他是一個沒有完成學業的中學生。隨著他剪下的頭髮日益增多，手藝越來越嫻熟，人們也就不再提過去的事，好像他天生就是一個理髮師，以打理別人的頭髮為業。（一七）