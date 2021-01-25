當然閨密只是表面上的。後來她才知道，閨密是壞朋友，說壞話、搧風涼。

比如明明她穿得很怪異，閨密卻說她很美；明明燙了一個醜斃的頭髮，閨密說可愛極了；明明試著去打肉毒桿菌導致臉動也不動時，閨密說：妳看起來好年輕喔。當然她很久之後才知道，這是甜蜜的糖霜。

故意說反話的閨密，可以共患難，卻不能分享榮耀的人。對，沒寫錯，因為榮耀時忌妒心會跑出來。共患難卻是好姊妹我夠意思，一個施捨者，隱隱地高高在上。

閨密已經走到生的另一邊了。她連告別式都沒去，她害怕看那張她打從心裡厭惡卻花了一輩子和她在一起的臉。

她們的校刊生活全殉葬給張愛玲鬼，著迷於語詞的蒼涼，營造風格勝過於熱愛寫作的她們，房間衣櫥的門都闔不起來，膨脹如流言。島嶼女人盛世開啟在她的年代，在繁華初啟的流光迷離世界，在台北夢華錄的燈影下，每一張愛情履歷都像是超市的冷凍牛肉片，幾齒生的肉片標誌著生成的時間與被屠殺的片刻。

為何「姐」的年代瞬間變成「姨」的年代，複製臉滿街跑，但卻仍滿口張派的她們，老了活在複製臉不斷增生的網紅世界，活在傳奇魔咒而忘了變成進階版的老人類，不知今夕何夕。後來的她們？被老去這個魔鬼彷彿瞬間丟進了火山，或者有的被提早抵達的死神甩進了火爐。

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她這個四年級末班生，從新舊交替走來的女人，很快就能銜接科技年代。她的科技從大學的大台桌上電腦到掌中型手機 。最初幾年有時恍神聽到微波爐「嗶」一聲，還會下意識以為是BB Call響。（五）