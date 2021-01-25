莫麗珠出國記（二三）

當她面對靈魂的時候，又唯物起來，說人死了，躺在棺材裡，不知道明天。

劉翔認為郁歡是一個矛盾體，但是誰又不是矛盾體呢？劉翔想，於是聽任郁歡自我成長。

快樂是一種福氣，能自找快樂是天生的福氣。

演講結束送走客人，徐偉民就跑來問郁歡，對傳銷麥克的看法。

郁歡笑個不停，說：不瞞你說，這個麥克還真是會說話，只是手上的戒指露了怯，陽光一照閃閃發光，一看就是假的呀！

徐偉民說：怎麼是假的，難道鑽石不發光？

郁歡說：鑽石的光是寶光，玻璃的光是賊光。

徐偉民就動員郁歡參與。郁歡說：我參與就能掙錢嗎？

徐偉民說：參與就有收穫。

郁歡說：那我只參與，不買，也能掙錢嗎？

徐偉民說：不買肯定不行。你買了強身健體，也是非常好的投資 ，健康投資。你看劉翔工作那麼辛苦，你買了給他健身 ，不是比生病吃藥好嗎？

郁歡就笑，說：誰不生病，誰不死？如今人們想方設法地長生不死，好像死不起了一樣。看那些醫鬧，給了錢就得活命，世界上有這個道理嗎？錢又不是長生不老藥。然後打趣說：什麼時候開始流行五石散？吃了像嵇康一樣嘯傲山林。你有那個我就買，好歹也搏一個竹林七賢、魏晉名士。說完哈哈笑著走了。

莫麗珠對徐偉民的直銷不置可否，她說：這不就是老鼠會嗎？還不如我打工按摩，是個技術活，也能養家。

但她的看法遭到了兒子、兒媳的反對。小米 說：這怎麼是老鼠會，這是讓人們生活得更美好、更科學。（二三）