甘和栗路／圖

你若問她對男人追求製冰盒形腹肌、人魚線的看法，她會說：什麼都是假的，健康最重要啦！只要一條血管給你爆掉，你就變成麵糰而且持續發酵，當腎功能急速衰竭時。收尾的口頭禪是：「我看太多了。」

話說回來，全是女人也不OK。秋鳳瞪大眼睛：「哎唷唷，被看光光……」

「有什麼好看？」老闆娘噗哧一笑，拍她肩頭：「妳有的她們都有，她們有的妳也有。」

「是沒錯啦！可是……」秋鳳覺得很怪，終於抓到重點：「可是不一樣大！」

「妳去洗澡，還是挑水果？」

「可是，」秋鳳的眼睛越睜越大：「我不想被看光光……」

「妳也看她們呀！」

「啐，我更不想看她們，她們有錢有閒，整天洗三溫暖，皮膚白泡泡。我做工的人一身粗坯能看嗎？我都覺得丟臉！」

老闆娘沒時間陪她糾纏，她自己都欠缺高人幫她做前世今生的心理治療，沒能力幫秋鳳打開心扉或脫光衣服，匆匆丟一句：「我要去接小孩，不跟妳說。妳去就對了，跟櫃檯報我的名字，她們會幫妳安排最好的按摩師。妳不去洗，就別來上班。」

這句話把秋鳳定住，她還沒回過神，老闆娘又丟來一句：「人家八十幾歲阿嬤都去洗了，妳怕什麼？」

局面翻轉。首先，要她「別來上班」這句話打到她了。秋鳳這輩子最怕的就是沒工作，自從丈夫早逝，她獨力撫養一兒一女，靠的就是全年無休的拚勁。如今女兒上班、兒子念大學，仍不敢鬆懈。年輕人那點薪水填自己的嘴洞都不夠，況且兒子是能念書的，打算繼續念研究所，還得靠她兩手兩腳給他「撒撲」（support）。就算他們都有工作，秋鳳仍然不敢「退休 」，要存養老金。

她在安養院聽到耳朵都長包皮了，多少老人敗在一個「錢」字上；有錢老人放的屁都有麝香味，只剩「兩憶」（記憶加回憶）、「一憶」（失憶）的很慘，在兒女面前抬不起頭來，尊嚴是什麼，是天邊那顆一閃一閃的星，還不見得天天看得到。退休享受第二個人生，那是幼綿綿、白泡泡好命人才有的福氣。她認定自己這款人唯一享受得到的就是「做到死」，再講一遍，做到死！

三個月來，原本以為自己看開了想辭職、休息，老闆娘的話針刺一樣，幫她找到結點：她想休息、不想辭職。職業倦怠只能倦怠一下下，終究要回去上班。既然人家把路開好、紅毯也鋪好，她只要去洗澡有個交代，就可以順應天然回去上班，何樂不為。

當然，就算她沒去洗澡，老闆娘也會讓她復職的。但做人就是這樣，有時你必須給出一點空間，讓上位的人覺得他幫到你，有成就感，這種人與人之間的潤滑技巧，秋鳳懂。

還有，「八十幾歲阿嬤都去洗了」這句話也打到秋鳳。她對皺巴巴、具備「黃土比例」（即將入土之人的身材比例，相對於健身 房裡肌肉男的黃金比例以及她這年齡層的黃銅比例）的老人裸身很熟悉，在她手裡洗了人生最後一次澡的老人超過三十個。瞬間，本來跟隱私、羞恥感相關，必須用衣服、釦子、拉鍊隱藏起來的身體，忽然轉變成器具類用品，好像吃飽飯須洗碗、刷鍋一樣自然。

她心裡那隻忸怩的蟲子被太陽曬死，恢復幫老人洗浴的職業本能，只不過擴大到幫自己洗浴而已。心情活絡起來，追著那台「米奶」（BMW）問：

「那我要帶什麼去？」

老闆娘搖下車窗：「帶身體啊！」

3

櫃檯小姐沒見過有人從水裡撈起，直接來洗澡。秋鳳的頭髮在滴水，一面掏出弄濕的票券，一面抱怨怎麼沒人跟里長反映那邊會滑。

小姐小心攤開票券做登記，沒怎麼理會。秋鳳報了老闆娘名字，她臉上立刻活絡起來，主動幫秋鳳辦會員，還送一張咖啡 券。秋鳳暗想，老闆娘應是貴賓級，這女人「真討債」不知花多少錢在洗澡上。有錢人一根腳毛比我們的手臂還粗，趁勢補上：「她說，妳們會幫我安排最好的按摩師，還說我洗得怎樣，要跟她詳細報告。」

最後一句是她添的，秋鳳太了解人的眼睛跟樓梯一樣高高低低，該借光的時候，「你祖媽」不會跟你客氣。

有個很有禮貌的小姐知道她第一次來，詳細說明流程，給了一把鑰匙、一條白色大浴巾，親自引導秋鳳到樓下更衣間置物櫃前。

「阿姨，您把衣服脫下來，放櫃子裡鎖好喔，鑰匙圈在手腕上，就可以去洗了喔，裡面什麼都有喔。」

年輕人講話一直「喔喔喔」，又不是公雞，這麼會「喔」。（二）