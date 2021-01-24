在對自己父親的回憶中，那種強烈的崇拜之情早已消失。曾經，父親帶給米亞一種精神上的安慰，他的怯弱一度被當作美德來頌揚。現在，她和父親之間的情感流動早已戛然而止。對父親的重新審視一度成為她認識這個世界的契機，但她很快放棄了。

鎮上新華書店 的隔壁是糧油店和理髮店。那天，米亞去購買複習資料，她看見泉站在隔壁理髮店的鏡子前。他正隔著那把高背理髮椅、椅子上懸掛的藍色毛巾以及一方明晃晃的日光燈投射下的亮光，打量鏡中的自己。

那一刻，米亞搞不明白，他與鏡子與理髮店的關係、他與那個新環境之間的關係，是做為一名顧客出現在那裡，還是僅僅做為一名……學徒。「學徒」這個忽然跳出的字眼與它的實際所指此刻正產生某種荒謬的分離，讓米亞好久未能反應過來。

最終，她帶著恍惚的表情走進書店，透過垂直的玻璃櫃檯，她的目光落在唐詩、宋詞、現代派詩歌和教輔書上。最終，她被那本封面上畫著船、電線桿、鳥和簡筆花卉的小書所吸引。沒有一本書的封面那麼奇怪。一些毫不相干的元素雜亂地組合在一起，沒有任何聯繫地組合在一起，讓她產生一種去觸摸和打開的衝動。好像那裡面隱藏的東西，可以解開她心底的謎團，那是數學和物理學所無能為力的。

本來，她只想站在櫃檯前快速翻看幾頁，待好奇心滿足之後便物歸原位。但一旦將它拿在手裡，她就放不下了。她感到自己的生活正需要一本這樣的書。它如此輕盈，好像那不是紙做的，而是由一些更加潔凈、更加輕飄的物質組成。那是一本現代詩集，開本很小，內容克制，裡面並沒有很多字；而且紙張泛黃，有股莫名的氣味，看來在架上待的時間太久了。（一六）