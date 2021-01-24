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狐仙已老（四）

鍾文音

今天是閨密的忌日。

我喜歡妳。十六歲的夏天，到哪都是夏天，白衣黑裙的黑眼珠朝她熱烈地說著，聽起來像是告別早已寫在訃聞的字句。

往昔回憶不斷竄進腦門，她懷疑自己是在悼念，還是在怨咒？

過了三十，少女加強版的張祖師奶奶的魔咒，開始變得白流蘇版的心機重重，以為可以用美色去代換出亮眼的生活。那八○年代崛起的女力，開始以身體本能為道德，以混世取代亂世，女人的賭王鬥千王在二、三十歲時，簡直讓她不敢回憶。

女人易得八卦症，她的八、九○年代，關於吳爾芙的房間與經濟，她們早就全有。在職場上和男人競賽的同時，領了獎金就去雨後春筍興起的汽車旅館開房間，將摹帖改成摩鐵。沒有網路的虛擬，只有實戰的奔赴。且她們浪費很多時間，八卦誰的婚姻與敗德，哪個女人靠獻身得權得勢。不知時間才是最大的公敵，而不是彼此。

在訊息如宇宙爆炸的年代，以往高中社刊年代還處在稀薄有限的大師閱讀裡，小小的敬仰都是那樣真誠，漫漫黑夜都是張派那語言華麗腐朽下，自以為吸取到的人生情愛蒼涼。她吃著蘋果派，想著華麗不曾有過，蒼涼倒是漫漫長夜。

她高中時代的小說女神自此消失了，傳奇計算得如此精確，沒有人可以找得到她了。傳奇加碼再加碼，讓她這個曾是癡心狂吃張派的少女，走到初老之前，可真是疑惑重重。

但這又關她自己什麼事？她笑著自己癡。有人願意以孤寂做為人生底色，有人願意以退隱如死當作活著，她想著離去者，她曾經的閨密。（四）

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