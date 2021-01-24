莫麗珠出國記（二二）

郁歡環顧四周，這才明白為什麼等自己──坑多蘿蔔少，小板凳還坐不滿，實在有些寂寥。

直銷麥克就開始講，講的什麼郁歡沒聽。她的注意力都在麥克的衣著上，她輕易看出麥克的一身行頭都很廉價，在大賣場五塊錢就能買到，卻都是嶄新的。褲線和衣服上的摺疊線像刀切一樣，麥克一動，就發出脆響，好像要折斷一樣。

麥克無名指上圈著一個碩大的鴿子蛋，每次他揮手時，鴿子蛋就發出刺眼的白光。那白光讓郁歡眼睛很不適應，麥克偏偏喜歡擺弄那鴿子蛋。每次手伸出時，鴿子蛋都直對著眾人。如果不是做拳擊狀，麥克就會溫柔地撫摸，好像那鴿子蛋是生命和愛情。

郁歡只敢看，不敢笑。麥克的動作和表情好像在小劇場 演戲，而郁歡只看表演，不聽台詞。劉翔說，郁歡的聰明從不用在正地方。比如看戲，人們都是看劇情的，郁歡專看演員哪裡露怯。有一次演員在悲傷中突然停頓下來，觀眾們都以為她太悲傷了，只有郁歡嘻嘻笑伸過頭對劉翔說：忘詞了。

劉翔對郁歡這種能力哭笑不得。這種聰明不是智慧，但什麼是智慧，郁歡不甚關心，她更關心那些幽默滑稽的事情。她對人們討論的世界大事也不嚴肅，與其嚴肅地對待人生，不如戲謔地對待人生。

她沒有參加徐偉民的傳銷，也沒有被麥克的鴿子蛋迷惑，她對別人充滿了不信任。唯心的時候，她對靈魂充滿好奇，唯物的時候，她對名牌反覆研究。但對於購買名牌，她持唯心態度，所以不會買。（二二）