甘和栗路／圖

1

秋鳳把摩托車停在一棵茂密的茄苳樹下，慶幸自己無須半路停車穿雨衣，就到達目的地。雨開始變大，發怒摔臉盆的下法，夾著閃電驚雷。摘下安全帽，目測只須跑五大步可到騎樓，吸口氣開步跑，一、二、三步，腳踩上一塊布著青苔的磚石。那苔平日在太陽下裝死，遇到連日雨水活了。第四步一滑，身體往後仰，本能地側身用手去撐，右半身順勢往花圃仆倒，不多不少算第五步。

「啊是怎樣？我有得罪祢嗎？」歪在地上的秋鳳對老天翻白眼，還沒翻全，一臉盆雨水潑來，算是給她點眼藥水，只好緊閉眼睛。她受過訓練，知道跌倒後不可立刻站起，要分解動作慢慢來。總算站起來檢視成果，除了手掌抓泥巴、褲子髒之外，居然連個擦傷都沒有。出門前本想穿短褲，可能媽祖有保庇，改穿牛仔褲。那撮青苔再怎麼狠，也狠不透牛仔布的厚。車鑰匙繫了遶境時買的媽祖小公仔，果然有感應、有靈驗。

這下全身濕透透，轉念一想：「沒差啦，反正要來洗澡。」

2

秋鳳最近──其實也不近，三個多月以來不能算最近，不過如果跟五十多歲的時間比，說最近也沒錯──常誦念「轉念一想」四字訣。遇到不順心的事，該發的牢騷當然不會少發，但跟以前不同是，發過之後會用「轉念一想」，鼓勵自己朝事情的另一面探探頭、揮揮手。這招是演講聽來的，院裡曾請一位作家來演講，那作家講什麼她聽不太懂，也不太想懂，不過作家說了一段話：「山不轉路轉，路不轉人轉，人不轉頭轉，頭不轉我念頭轉一轉，可不可以啊！」

秋鳳聽得目瞪口呆，這就是她講不出卻很有感覺的道理，沒想到就在「魷魚不嚼」要不要辭職的時候聽到這話。「魷魚不嚼」就是「猶豫不決」，她跟同事後來改說台語加強版「柔魚沒哺」，魷魚若是不嚼整條吞，痛死你老娘的胃。猶豫做不了決定的時候，那粒胃也是很痛的。

三個月前她向老闆娘辭職。以她當選過多次「年度最佳照護員」的榮譽紀錄，老闆娘當然不放人；要知道像秋鳳這樣耐磨耐操、不會抱怨很勤勞的人真難找，馬路上多的是「工作不努力，努力找工作」。尤其長照 這一行，資深臥床者不能動，說句不禮貌的，等於搬重物可比搬家工人。人家搬家工人還乾脆，不必考慮沙發會不會發神經捏妳奶奶、冰箱會不會嘔吐噴妳一身。找到一個有體力、有耐心、有愛心的人，那是照護界的台積電股票 ，理應長抱，豈可輕拋？

老闆娘只有碰到老闆時犯糊塗，其他時間是個精明角色，立刻針對薪水做調整，馬上提供各種方案供她選擇，以度過「職業倦怠」。秋鳳很感動老闆娘用這麼有學問的話幫她診斷，一下子好像她這個「倦怠」變得很專業、很高級、很光榮。

可是，秋鳳半夜睡不著，躺在床上滾床單的時候越想越糊塗，如果說，一個人很認真地一直做一件事就會倦怠的話，那老闆一直K老闆娘（大家都知道他是個爛人），老闆娘一直被老闆K，他倆怎麼就不會「倦怠」咧？

家務事是「你不清楚我的明白，我不了解你的知道」，他們打得高興、揍得開心就好。老闆娘先讓秋鳳一周休兩天半的假，三個月後再說。三個月後，秋鳳眉頭仍然鎖出一條溝，說身體好累，還是想辭。老闆娘秒速流下愛的淚珠，說：

「這樣好了，留職半薪一個月，妳先調養身體再說。」從皮包掏出票券，撕下一張給她：「洗三溫暖加按摩一節附送一餐，免費，妳去放鬆、放鬆！」

秋鳳不敢拿，目瞪口呆：「洗三溫暖，那要脫衣服？」

「妳洗澡不脫衣服？」老闆娘笑著，把票券塞入她口袋。

「大家脫光光一起洗？」

「什麼大家，女子三溫暖，都女的。妳以為那麼好啊！有男的。」

秋鳳啐一聲：「神經病，有男的有什麼好？才不好咧。」神經病是心裡話沒說出口。她對男人身體興趣不大，但認識太深了。一般人只知那副四兩重「牲禮」，她不同，從丈夫那兒認識到病體、遺體，其餘的不是太小（她兒子），就是太老（受照護的病人）。

她有句名言：「不是跟自己一起老的男人身體，不騙妳，真的很不OK。」

嚴格說，男人身體在秋鳳眼裡只有兩種差別，一種不需要妳餵飯、帶他去廁所、幫他洗澡，一種要妳餵飯、幫他把屎把尿、刷背搓鳥鳥。（一）