事情發生之後，悲哀像敲門聲不斷地叩響這個叫泉的年輕男孩。除了逼迫他承認自己根本毫無學習天賦外，還要承認美貌這種東西落在一個男孩身上，比沒有還要糟糕。可他確實是美的，即使為了學業倉皇奔走之時，他的身體還保持著那種天生的緊張和勻稱感，一點也沒有鬆垮。

那天黃昏，米亞看見泉跟在一個男人身後。他低著頭，聽任那個人將他帶走，或許是帶他去鄰鎮的學校，也可能只是一次普通的外出。這個人很可能是他父親。很快，米亞確信，除了父親，不可能是別人。泉的父親真的從務工的城市返回了，為解決他的問題而來。

一路上，他們幾乎沒有說話。做父親的沉默而自顧自地走在前頭，而他不緊不慢、毫不猶豫地跟隨其後。好像有一個無形之人在後面押送著他們，將他們送往一個未知之地。

讓米亞感到詫異的是，這樣一個相貌英俊的男孩，卻沒能擁有同等的、相貌堂堂的父親。可以說，泉的父親，那個頭髮蓬亂、穿著皺巴巴襯衫、皮帶都沒有拴緊的中年男人長相極為普通，甚至顯得粗鄙。那種醜陋不是天生的，不是來自身體五官的印象，而是因為長久以來對一切事物所持的消極態度。

他神情緊張、弓肩縮背，習慣性地低垂著頭，顯得疲倦不堪。那種倦怠不是生理性的，事實上，他的步伐還相當有力。他只是不想去那個地方，不願面對那種場景。他完全知道等待他們的將是什麼。

米亞終於明白，那個人就是泉的父親，只有做父親的才有這樣的舉止。她想起自己的父親。某種程度上，所有的父親都是同一類人。（一五）