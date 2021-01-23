吳蟾又打來電話，我告訴他事情已經基本解決，但需要他協助。沒想到他挺爽快，說行。然後他說：「怎麼樣，事情解決了，什麼時候我請你吃法國餐？對這個我可比你有經驗。」

「那當然，你比我有經驗的地方多了。」

吳蟾沒有聽出我的挖苦，反而受了鼓勵似地說：「真的，我就是喜歡法國的浪漫情調，戴小姐，我們什麼時候也浪漫一下？」

我突然有種惡作劇的慾望，於是說：「好啊，那你把你家裡的電話告訴我，我半夜十二點給你打電話。」

「那，那可別。」吳蟾結巴了，「那我家裡不就麻煩了，大家都不愉快就不好了……」

我大笑，瑪格麗特也跟我大笑。

6

半年後，飛往紐約 的飛機上。

我和柯奈冬並排坐著，去美國 參加一個會。已經飛了七、八個小時，我有些倦意。這時候瑪格麗特出現了，她對我說：「我們的交易到此為止吧！我要回去了。」

「回哪兒？你怎麼回去？這是在大西洋的上空。」

瑪格麗特笑得很迷人、很放鬆。她說：「靈魂本沒有時空界線。因為你，我現在終於解脫了，所以，可以在瞬間到達任何地方。而你，」她充滿同情地說，「卻束縛在肉體裡，享受慾望帶來的痛苦。」

「那我怎麼才能不痛苦？」

「肉體和靈魂，總有一個要痛苦的。除非……」瑪格麗特漸漸消失，聲音也消失了。

「等一下！阿蒙到底是誰？」我還有好多疑問，不能就這麼放瑪格麗特走了。

「你怎麼了？」奈冬推著我問。

我愣愣地看著他，半天才回過神來：「沒什麼，做了個夢。」（全文完）