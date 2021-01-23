莫麗珠出國記（二一）

他們談論公司前景，談論如何達到指標，成為紅寶石、藍寶石、鑽石級的大佬，談論誰的下線成了兩條腿，而不是像他們這樣剛剛做成一條腿，談論哪一種演講方式能夠吸引別人，讓他們和他們一起走上康莊大道，成為戰友，進而脫貧。他們面對相同人群，參加相同聚會，回來後分享心得。他們做得十分投入，熱火朝天。

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為了給麥克辦講座，徐偉民調 動了一切可以調動的力量。那時一樓的蕭蕭已經畢業了，運氣好，很快找到會計工作，搬到了中產階級的居住地島西，與顧晨做鄰居去了。

莫麗珠去過蕭蕭的新家，與大白樓不可同日而語，前面的小院子裡種了很多玫瑰。蕭蕭說是前房主的，花開得盛的時候，有一千多朵。蕭蕭說話時也夾上更多的英語，莫麗珠不好意思問，只是猜測大概意思。

劉翔和郁歡還在，生活沒什麼改變，大概開店也沒掙到多少錢。徐偉民就來找郁歡，說快來我家聽講座。郁歡正在電話線上，全神貫注得很，剩的一點精力，只夠點點頭。徐偉民就回家招呼其他人。

過了一會，郁歡來了，見徐家此時已經成了一個會場，三、五個客人，都不是平日的牛仔圓領衫，衣著盡量體面，相互交談，看擺在桌上的保健品。

麥克是穿皮鞋、紮領帶，米色西褲、白襯衫，頭髮整齊，雖然濃眉大眼，倒有尖尖下巴，好像一個倒三角，不成比例。

徐偉民見了郁歡，說：大小姐就等你了。然後就拍手說：開始，開始了。（二一）