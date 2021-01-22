她逃走了。接下來好幾天，她遠遠地繞過寺廟門口的路，走到那個雜草叢生的湖邊。說是湖，不過是稍大的蓄水池，那裡頗為清寂，暫時還沒有人去。

那些黃昏，她一個人在湖邊胡亂地走來走去。很多時候，她很難透徹地了解自己的心思，為什麼一點也不想看到俞鷚。她對她的美曾仰慕到那種地步，用「為之癡狂」這樣的表述，也不算過分。這種感情到底是怎麼回事呢，難道說沒就沒了嗎？連見面說幾句話的勇氣都沒了嗎？還是因為目睹了她的怯懦和逃避，可這樣的事情怎麼能算是她的錯呢！

想必，在他們之間曾有過同類之間的惺惺相惜，超越同齡人對美和悲哀的感悟力，讓他們比別人更容易成為朋友。這一切只因為他們都是同類中肉體美的代表，身體勻稱而潔凈，讓人感到青春本身的光輝。而他們天生明白自己攜帶著優勢，難免為此自矜。

但所有這些，都不能斷定他們之間產生了朦朧、曖昧的情感，那種只適宜在幽暗的角落和黃昏的空氣裡醞釀的情感。他們之間應該沒到那種程度，既談不上對友誼的堅定，也缺乏產生異性之愛的契機。無論是對友誼、愛以及真正情感的鑑別，都需要經歷一段漫長的過程，顯然他們尚處於初級階段。

在此期間，忽然發生了那件事。體育課上，當身體流汗之時、當理智之美被蒙蔽之時，憤怒之下伸出的拳頭再也收不回來了。一時衝動結下的惡果，讓美和友誼蕩然無存。

關於體育課上發生的事，米亞的推測是，泉之所以無法忍下體育老師的羞辱，大概美人的注目起了很大作用。誰願意在一個美麗的女生面前，丟了面子、失掉尊嚴呢？（一四）