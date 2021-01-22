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目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

尋找阿蒙（五）

楓雨

「回來你就知道了。」奈冬喜歡賣關子，我就沒再問。

奈冬接著說：「巴黎女人真有意思。我給你買東西的時候，女老闆問我，你是給wife買呢，還是lover，還是mistress?」

「你怎麼回答的？」我希望奈冬的答案和我一致。

「呵呵，我說是個朋友。」奈冬笑了一下，「她就對我說，肯定不會是普通朋友。你瞧，挺逗吧？」

「嗯……」我有些失望。

「我後天回來。給你的瑪格麗特上過花了。」

5

何剛是我大學同學，他父親是德國一家建材的總代理。後來擴大了，也做國產材料。何剛畢業後就給他父親幫忙，現在專門負責塗料這部分。當初我們結婚，他父親反對，說我是在利用何剛。因為那時候我想出國深造，他就跟何剛說和我分手，因為我遲早會走的。

結果不幸被他言中，不過並不是因為我出國。

一個電話打過去，何剛一聽是我，似乎很高興。當我說明來意，他說：「我就知道，沒急事你也不會想到我。」

「哪裡，我這不是也給你個發財的機會。」

「那就謝謝了。貨我是有，可是我有一個條件。」

「什麼條件？」

「我要你把項目的材料供應方面讓我承包。」

「可我們跟創北簽的合同，協議是材料供應這塊由創北決定。」

「你幫幫忙吧！創北還不是看你的面子？」

我不喜歡他說話的語氣，可是現在我有求於他，不能發火，於是答應去試試。

這時何剛問：「最近還好嗎？」

「挺好。你呢？」

「嗯，不太好。要不，你給我介紹一個女朋友吧？」

我大笑，笑得很放肆：「這年頭還有人需要女朋友嗎？」我不知道是我，還是瑪格麗特在笑。

「我需要，需要你！」何剛說。

我的笑戛然而止。（五）

德國

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