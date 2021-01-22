莫麗珠出國記（二○）

早晨三片麵包夾上火腿腸，做一個超大巨無霸，然後再帶一瓶兩公升的可口可樂 。據說可樂解渴，還少去廁所，可以少些麻煩。一天下來，一頭栽到床上就起不來了。

顧晨曾經幫他找工作，有一個工作應聘時要MA，打了電話讓徐偉民去，徐偉民卻只是吞吞吐吐。顧晨比徐偉民還著急，第二天親自開車來接。徐偉民只好說了實話，說在紐約 雖然上了好幾年大學，最終並沒有拿到學位。顧晨的臉就呆一呆，再沒說什麼。

徐偉民權衡再三，認為自己的長項是以口謀生。他是一個天生的推銷員，他在直銷的領域裡有無窮潛能。

對徐偉民的選擇，小米 堅決支持。小米相信直銷是一個真正的市場，何況所有直銷產品都讓她心動。那些短期能讓眼袋消失的眼霜、美麗顏值的大西洋深海之謎、醉酒之後不傷脾胃的橙色保護液，都讓她愛不釋手。尤其是歐米伽三號，麥克說了，市場上任何一種產品的含量都達不到標準，唯有他們的產品才能真正拯救人類。

小米被這個拯救人類、重新打造美麗人生的事業迷住了。她堅信這些產品都是世界上最好的東西，而做直銷的人就是給人類傳遞真情的天使。直銷人──這個名字代表著一種光榮。

為了傳播這些美好的東西，小米在家裡開沙龍，凡是來客，她都會送上一次免費的海泥面膜。她也曾經去錢小滿家給錢太和小錢太做，得到她們一致的讚賞。但做過之後，她們並沒有購買這些產品。

那段時間徐家發生了一些變化，徐偉民和小米的交流明顯多起來，而且觀點一致，好像一個合作團體。他們的家庭成為了一個公司。（二○）