趙梅英／圖

她常聽得住樓下的房東 窗戶內傳來兩人廝殺的聲音，一個說：你怎不去死？死了我就好賣房。一個說：我就去死，死給妳看，妳這個死要錢。

但兩人都活得好好的，有時還叫上她要不要搭伙。她懷疑吵架是為了確定彼此都還能呼吸的方式。

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像寄居蟹，隱藏在五坪大的租屋處。

她把這套房稱為貝殼，老維納斯的貝殼。套房邊邊有兩根大梁柱，使房間看起來有點像是小時候村外的土地公廟，所以她也戲稱自己住在姑娘廟。姑娘廟也分多種，姐級姑娘廟、嬸級姑娘廟、婆級姑娘廟。她感覺某些自稱心靈大師的女性到了某個年紀，都會化上艷妝，老了也都怪裡怪氣的。但怎麼樣怪裡怪氣，也比自己臨老了還租屋好吧！她不知道她一生在堅持什麼，這樣一想就有點心酸。

學生宿舍式的長條形老公寓，隔音不好，狹長如棺木。夜晚起伏跌宕的貓鳴混雜著女生的呻吟。有時安靜下來，失戀的女生披著長髮像鬼如廁，她見到青春的鬼魅。

她沒有要事，只有佛事。

還好有一點退休俸可用，不出門也能活下去。她練習孤獨，體驗孤獨極限，比如好幾天都不出門之類的，或者練習自己可以一個人生活。她想晚年之後，把自己活得很像小說的一生寫成詩，當然後來她什麼都沒寫下。

她喜歡看書，靜態的極致。長期不動有礙健康，加上眼睛動了手術之後，愈發乾燥，盯著看半小時，就要點人工淚液。年輕時流淚太多，現在淚流不出。

她人生裡有些事必須靠非常勉強才能去完成的，一個是運動、一個是不吃零食、一個是去參加團體活動。以前可以不勉強自己去做這三件事，現在走到高齡門口，她覺得必須勉強自己。

不吃零食，使她樂趣減半，吃零食可以治憂鬱。為了減重，不吃零食之後，少了嘴巴的咀嚼，無聊時光顯得漫長。小孩子或者傷心人，都是一把歡笑或一把眼淚地往嘴巴丟零嘴。上了年紀不能亂吃零食，一包洋芋片、一包薯條的卡路里就超過一餐，一吃胰島素就馬上動員。

為什麼快樂的事都有礙健康？吃零食真的很解壓，但常吃就發胖。有個朋友也是經常動不動就想吃東西，吃到得了糖尿病 ，有段時間還必須靠施打胰島素補充。家人一到晚餐過後，就把冰箱鎖起來。父親晚年，她也是把冰箱鎖起來，免得父親晚上夢遊就走到冰箱門口，吃完整座冰箱食物。

胰島素阻抗，近來她學的新名詞。胰島素無法吸收，身體一直釋放匱乏訊息，導致胰島素飆高卻不作用。阻抗，她一輩子都在阻抗。她一輩子都在為孤獨或者群獨掙扎，一個人孤獨，還是進入群體孤獨？對於團體活動，在融入之前，總是發生阻抗現象。即使去了好多年，怪的是每一回都還是內心掙扎。

她去的靜坐中心師姐說：因為妳還有太多的自我、太多的自尊、太多的私我，沒有放下。

放下、放下、放下，說了三次，深呼吸三大口氣，套上鞋子，打開門，一路仍在抗拒。倒是一進入團體就又安然了，彷彿只有之前會掙扎，到了也就到了。甚至到了還會慶幸，還好自己有來，好像立即吃了大補帖。但離開之後，就又像洩氣的氣球，下回出門前又開始掙扎。

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團體課程，這回談後悔。

她想著原以為會一起終老的好朋友，還沒走到老就散了。

都是互相指責對方變得怪裡怪氣，或者開始嫌棄對方。老了看到彼此更多的缺點，認識太久都學不會欣賞。老了好友分手還因為時間感，大家晚上都不太想出門了。以前可以聊到晚上十二點，都還覺得才十二點啊！現在聊到五、六點，就各自紛紛起身，要回家休息了。

還是一個人好，雖然有時很孤獨，但出去更孤獨，好像老了不該出現在路上。

看上這間套房，就是因為孤獨而不孤獨。

這套房有一面窗戶外有棵大樹，大樹探進三樓高。夏蟬一整個夏天都在拚命高鳴，蟬聲消失時，不用抬頭就知道窗外雨聲淅瀝。蟬怕潮濕，澆熄了求偶熱度。夏蟬的求生技能就是高鳴，她的禪卻是靜到寂境、靜到極致，如花不開。

蟬聲有時貼得很近、很近，彷彿誤把她窗台的盆栽當成棲息地。還好她有點重聽，蟬鳴剛剛好，像她喝的牛奶咖啡 。半翅昆蟲，久居地底，蟄伏而出，只為一鳴，那是她年輕時的樣貌。公關界的酒后於今蝸居老城區套房，蟬夏鳴，冬有風，還有老房東語言廝殺的分貝伴著。

淺眠，醒轉。功法，沐浴，焚香，禮佛。接著煮開水，蒸一顆蛋、烤兩片吐司，切幾片小黃瓜和挖兩匙水果醬在碟子，數五粒杏仁和六顆核桃、七顆腰果，然後手沖一杯單品莊園咖啡。（二）