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莫麗珠出國記（一九）

陸蔚青

小米沒有跟著婆婆學推拿，自己倒是找了一個事情做，就是直銷。從多倫多來的講課先生麥克，站在他們面前，中指上戴一個巨大的鴿子蛋，這鴿子蛋晃瞎了徐偉民的眼，也亂了他的心。徐偉民本來是反對小米做直銷的，如今被麥克的三寸不爛之舌說得動了心，竟然也加入其中，做起直銷來。

徐偉民那時又一次畢業了，出國二十多年，他不知走了多少學校，自己都懶得算。學生貸款要從有工作開始還，他沒錢還，就一直讀下去。從職業培訓到研究生他都讀了一遍，還有一個沒寫完的博士論文掛在那裡。如今再沒有學校錄取他。他去問教育局，教育局的人說，他不應該再讀書了，應該為社會服務。徐偉民沒辦法，只好走向社會。

他先是在一個股票交易所做了幾天紅馬甲，實在跟不上交易速度。那種大市來臨時，人們的瘋狂他也受不了。徐偉民雖然能說愛笑，卻缺少旺盛的精力和強健的體力。又去應聘一個海運公司，是個調度的工作，那邊是溫哥華一個漁港，每天隨著溫哥華的漁船進港，就開始日常工作，一邊接電話，一邊在電腦上登記，將各種魚按名字、噸位分類，然後進倉庫，儲存、發貨。

工作間坐著一個廣東女人，一口流利粵語加英語，雙手在鍵盤上下翻飛，好像長了十五個手指，快得讓徐偉民數不清楚。徐偉民長年在學校裡混時光，看書還行，遇到這種要速度的工作，是絕幹不了的。他倒也有自知之明，看了環境和工作，自動請辭。

到了第三輪，徐偉民就去倉庫搬東西。（一九）

➤➤➤莫麗珠出國記（一八）

教育局 小米 貸款

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