那時候，她還沒想工作的事。長大後穿皮鞋還是穿布鞋這樣的話，也已經過時了。就算不好好上學，照樣也是可以穿皮鞋的。她對未來到底要幹什麼，可以說是一無所知。

她只想讀書，好像只要一直讀下去，那條道路的盡頭自然會出現讓她滿意的風景。再說要是不上學的話，他們是不會讓她待在家裡的。家裡已經有一個不務正業的人，絕不允許出現第二個。

進入中學後，米亞感到上學並沒有想像中那麼容易。她幾乎要花所有精力，才能讓自己名列前茅，一旦有所鬆懈，很快就會掉下來。她過得並不輕鬆，最近幾次測驗，她都沒有拿到理想的分數。因此，她的夢境裡無端多了考試的場景，交白卷，絞盡腦汁怎麼也做不出數學題。

還有一次，她在作弊的時候被抓了。醒來後，她如釋重負，畢竟只是夢。她不相信夢是現實的預演，頂多算是提醒。她更願意相信夢是反的，她的恐懼情緒已經在夢裡釋放掉了，她已經沒事了。而每次考前，她照例會焦慮得無法入睡。

連續好多天，米亞看著泉捧著英語課本，在那裡焦灼不堪地來回踱步。每聽到寺廟外面的路上響起腳步聲，就以為是俞鷚來了。一開始，他不想讓人看見他出現在寺廟裡，看見他捧著課本，如飢似渴的樣子。

幾天過去，他不再腋下藏藏掖掖地夾幾本書，乾脆背著書包，走到寺廟外面那條通往學校的路上。他仰著頭，逢人就問：看見俞鷚了嗎？能不能幫我帶個口信，叫她過來一下。

有一天，他手裡拿著一張紙條，向米亞走來。同學，妳認識俞鷚嗎？妳能把這張紙條，送到廣播站嗎？（一二）