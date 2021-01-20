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卸任前夕 白宮官員：川普特赦巴農

加州希望終於出現 確診變少、病毒傳播力減慢

千里萬里（全文完）

桑文鶴

那像是一個永無盡頭的隧道，我的身體、靈魂被無限拉長，穿梭於無垠的宇宙間。等我醒來，我發現自己站在一個陌生城市的街頭。

我並不知道自己身處何方，也不知道如今是何年何月。我仔細觀察了路上時髦年輕女孩的妝容服飾，發現距離我熟悉的流行趨勢有明顯的差異。一個路過我身邊的商務人士，用的手機還是老式翻蓋的。

茫然不知所措間，一個穿著高中校服、背著網球拍的少女舉著兩瓶橘子汽水，從我的面前笑著跑了過去。她穿過馬路，把手裡的一瓶汽水，遞給了一個穿著高中校服的高個子男生。

這是我第一次見到他。他比我記憶裡的樣子年輕了一些。我望著他，眼神漸漸濕潤。

猛然我被一股蠻力拽住，一扭身，是賀建強。他有些氣急敗壞地說：「小雨，你亂跑什麼，不是說好了一起去醫院裡看媽媽嗎？醫生給我打電話，說這兩天她的情況不太好。」

我抬頭看看路邊的樹，樹上的葉子還在，現在還不是那個讓我刻骨銘心的冬天。

我使勁地甩開他的手。我說：「別碰我，你這個變態。」

他吃了一驚，然後狠狠地甩了我一個耳光，我的嘴角出了血。

他馬上又軟了下來。「對不起，小雨，爸爸不該打你的。寶寶乖，咱們一起先回家吧……」

沒等他說完，我就瘋狂地跑了起來。那對男孩、女孩已經不見了，我在附近的街區找了好久，還是沒有找到他們。路人看到一個嘴角掛著血，神情卻愉快又堅定的女孩在街上奔跑，紛紛側目。

我感到從未有過的輕鬆。我擦乾嘴角的血跡。章執騫，我要創造我們的相遇，這一次，由我來追求你。

天大地大，我一定要找到你，哪怕是千里萬里。（全文完）

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