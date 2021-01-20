莫麗珠出國記（一八）

人常說三年劫道，不如一年賣藥，他們賺得滿缽滿盆。如今陪孩子來留學，到了這裡，又不懂市場、又不懂法律、又不會說法語，盲人騎瞎馬。每一步都是戰戰兢兢，如履薄冰。在國內財大氣粗，如今到了這裡，出門都不敢，開車生怕遇見警察 ，一心依靠錢小滿，如今果然依靠上了。

錢小滿的茶樓這幾年沒賺什麼錢，一聽那個人說發了財。錢小滿就跌了一跤，差點沒起來，從此起了貪心，要把房子和店賣給他。錢小滿說這樣的人不宰，我不是白活了。那新主不明就裡，還千恩萬謝的呢！

莫麗珠聽了，心中有些驚訝，卻原來是宰熟。心中有氣，手上就用了點力氣。黃太的一張後背被揉得十分舒坦，說話也說到了興頭上，然後格格笑，說想必那新主也不在意多花錢，那麼多錢留著也沒用，大家分一分也好。

莫麗珠便轉話題說：聽錢太說他們去多倫多做生意？黃太就笑。黃太說：他們去給人家做管家和保母了。

莫麗珠說：他們那麼有錢，還做這個？黃太說：人外有人，天外有天，錢小滿也不能說沒有錢，但與真金主比起來就不行了。聽說那人住兩千萬的大屋，買四百萬的海島，車都是法拉利和勞斯萊斯。

聽到這裡，莫麗珠就耳鳴起來。莫麗珠不知什麼時候，得了耳鳴這個毛病。平日裡不犯病，若有人說誰誰多麼有錢的時候，莫麗珠的耳朵便嗡嗡作響，什麼都聽不見。

這時候莫醫生的腦子就開小差溜走了，留下一個肉身，坐在黃太對面，看黃太一雙小刀片一樣的嘴唇上下翻飛，一會兒就將錢小滿一家剔成了一根骨頭。（一八）