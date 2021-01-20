甘和栗路／圖

「是啊，誰在年輕的時候不浪漫啊！」

「您現在也不老啊！」

吳蟾哈哈大笑：「這話我愛聽。你的意思是，我還可以浪漫啦？」

我不假思索地說：「當然，浪漫又沒有年齡的限制。」話一出口，我嚇了一跳，難道我在給吳蟾暗示嗎？我聽見瑪格麗特在笑。

吳蟾大笑說：「戴小姐真是善解人意。」然後他感慨地嘆了口氣道：「唉，我真是喜歡法國文化，喜歡法國人的浪漫情調。」

我沒說什麼，端起啤酒杯，喝了一大口。

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晚上，硯逸齋。飯桌上謝琴只顧拿著我給她的鱷魚皮帶一個勁兒地瞅，我不禁嘲弄道：「放心吧！肯定是真的。」

謝琴樂了，「那當然。」她終於把皮帶放入盒子，問：「欸，巴黎現在流行什麼款式？」

我本想和她講講蒙馬特公墓那晚紫色的雲霞，可看她一副誠懇的面孔，只好作罷。「巴黎麼，人人都是時髦的，誰知道什麼最流行！」

謝琴眨眨眼，似懂非懂地點頭。然後感慨道：「嗨！瞧人家過的日子！」

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回到家我倍感無聊。打開電腦，除了幾封垃圾郵件外，一封是吳蟾的。他附給我他的規劃書。這是我們在午飯時候討論的。沒想到他做事這麼迅速，我不由得暗暗佩服。

在信的結尾，吳蟾說，相信我們的合作一定非常愉快，因為「男女搭配，幹活不累」。

我知道他又調侃了，於是回信說：沒錯，以後少不了讓吳總請飯呢！

我輕按鼠標，把信發出去。忽然感到自己很喜歡和吳蟾打交道，雖然有時候玩笑開得大了點，可正經事也從沒耽誤。和他在一起很輕鬆，不像和柯奈冬，總是嚴肅得沉重。

想到柯奈冬，我皺了皺眉。幾年來我們彼此摸透了對方的脾氣，配合得也不錯，互相都有感覺。可是，我卻總覺得缺點什麼，是什麼呢？

「再邁一步。」瑪格麗特說。

「可是怎麼邁？他有妻室。」

「那又怎樣？他老婆去美國 都兩年了。他們的婚姻本來就形同虛設。再說，婚姻和愛情本來就是兩回事。」瑪格麗特說。

「那照你的意思，男人就該有情婦？」

瑪格麗特沒有直接回答，而是說：「如果你追求愛情，那就要明白，婚姻、愛情和性是三個獨立的概念。」她忽然像個哲人，「你們中國 不也有句話叫『婚姻是愛情的墳墓』嗎？這個你該比我清楚。」

我知道她在嘲弄我，只好苦笑。

「你說人幹麼結婚？」瑪格麗特問。

「為了體驗被埋葬的滋味。」我說。

瑪格麗特放肆地大笑起來。

4

一個月後工程正式上馬，我穿梭在工地和設計室，沒有時間想別的。一天在公司門口碰到柯奈冬的車，他下來拉住我說：「看你忙的，腳上長輪子了？」

我正要為一個設計細節去找工程師，對他半訴苦、半開玩笑說：「可不，真是呢！反正我是孤魂，有了輪子更好，上哪都方便了。」

奈冬咧咧嘴，說：「我明天去法國開會，要我給你帶什麼東西？」

「哦，不用。我去的時候，也沒買什麼。太貴。」我一邊說，一邊準備走。他出差是家常便飯，我早習慣了。

「對了，我忘了你剛去過。」奈冬突然變得有些酸溜溜的，「那要我給誰帶個問候麼？」

我聽出他話裡的刺，心裡便有種不平，於是說：「多虧你提醒，你幫我買束茶花，送給瑪格麗特。」

「誰？」奈冬一時沒反應過來。

「就是茶花女。」我已經轉身走了，知道他還在那裡發呆，心裡有種滿足感，「記住，要紅色的！」

「你知道我什麼時候喜歡紅色還是白色？」瑪格麗特說。

「我當然知道！你把白色的隨便給人，而紅色的只留給你自己。」

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一天早上，我正在公司和設計人員開會，忽然祕書跑進來，說有一個重要電話。「是吳總打來的，好像、好像……」她吞吞吐吐。

「什麼好像，怎麼了？」

「好像工程那邊有點問題。」

我趕到工地，吳蟾已經在那了。只見他戴著安全帽，罩住了他微禿的腦門，臉色發青。看到我，他把我拉到一邊，低聲說：「我們遇到點麻煩。」

「什麼麻煩？會影響進度嗎？」

「可能會，也可能不會。」

「你別繞圈子，到底怎麼了？」

原來是吳蟾下簽的一個材料公司，在進防水塗料的時候出現了問題。標書簽的是 JC500-92水性瀝青基防水塗料，由於缺貨，他們運來了JC500-91聚氨酯防水塗料。（三）