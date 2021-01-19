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千里萬里（二六）

桑文鶴

「林哥，你瘋了？這個系統還不完善，上次能夠成功，已經是奇蹟了。」小覃驚叫道。

「我是沒有任何把握，但對我而言，最壞的情況也壞不過現在。小覃，你知道的，沒有章執騫，咱們這個研究是不會有結果的。咱們已經為此努力了這麼久了，接下來還不知道要耗多久才能有結果。就這樣放棄，你甘心嗎？」

「這就是你的私心，對嗎？」我問林少軒。「你之所以答應章執騫會照顧我、會善後，就是希望有一天，我可以自己張口，求你再用同樣的方式救章執騫。」

「你說的沒錯。我沒有什麼可羞恥的。章執騫是我的戰友，也是夥伴。於公於私，我都希望他活著。」

「可是如果章執騫知道了一切，他也許會怪我們自私。畢竟對於賀嘉雨來說，現在的這個世界，是章執騫甘願放棄生命換來的。」小覃激動地說。

是啊，這是個沒有賀建強的世界。這是個再也不會有噩夢的世界。可這也是個我永遠都不會再見到章執騫的世界。

「請你們幫助我，我要救章執騫。請告訴我，我該怎麼做。」

8

「我能夠讓你回去，卻無法確定能送你回去到哪一個具體的時段。關於這一目標的設定，我自己還不熟練，所以無法像章執騫那樣有把握。但是，你一定會回到章執騫還在的某個時段裡。也許你又會再次陷入糟糕的、生不如死、促使你自殺的情況裡，你真的下定決心了嗎？」

我點點頭。

他放下我身上懸空的罩子，我置身於一個封閉的空間裡。藥在我的體內發散著作用，我很快就睡了過去。意識消失以前，我聽到了林少軒在外面按下按鈕的聲音。（二六）

➤➤➤千里萬里（二五）

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