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莫麗珠出國記（一七）

陸蔚青

兩個人一高一矮，不太配合。錢小滿就抬頭看那個細高男人，眼睛不像往日混沌，有一種賊亮的光。

錢太說房子已經賣了，然後努努嘴，說就是賣給那一個人。莫麗珠心中有些不捨，想著失去一個病人。錢太好像看透她心思說：我跟黃太她們都說了，她們還找你推拿。

錢家很快就搬走了，房子賣得乾淨俐落。原來是一個古堡式的小樓，上面住人，樓下是茶樓。如今新房東都買下了，改了門面，樓下開起了超市。

錢家一搬走，樹倒猢猻散，一台麻將散了夥。馬太回國了，固定的客人就只剩下黃太。黃太是個節省的人，不到痛得厲害，她也不找莫醫生。如果找了，莫醫生就上門服務。

黃太將錢太的按摩床半價買下來，躺得舒舒服服。黃太頸椎和肩都有問題，她說這些都是攢下的病。早年生活艱苦，白天在廠裡幹活還不夠，帶了活計回家也做，恨不得二十四小時都幹活。長年的勞損，頸椎都是彎的。

說起錢家搬到多倫多，黃太就笑，說錢家這次真是賣了一個好價錢。只房產就翻了好幾番。

莫麗珠說：房價不是在跌嗎？怎麼會翻倍？

黃太說：遇到好買主了。買主是大陸剛來的客人，不了解這個地方，又急於安頓下來。

說到這裡，黃太就笑笑，一張臉的褶皺裡都藏著故事，偏不說，等莫麗珠問。莫麗珠也不問，反正自己買不起，她只是迎合著聊聊天。

見莫麗珠不說話，黃太只好自己說下去。她說新主是錢小滿的哥們，原本也是做餐館的，後來做中藥。這幾年人們得富貴病的多，愛養生，不管什麼藥，只要說通血管、降血壓就買。（一七）

➤➤➤莫麗珠出國記（一六）

血壓 房東 房價

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