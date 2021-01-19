「你別跟我提他！」

「好好，我不提。欸，那你給我買鱷魚皮帶了麼？」

「買了，下班後咱們去吃飯，我給你帶去。」

「這還差不多，那晚上見……茶花女！」謝琴掛了電話。我卻開始發呆。

猛地電話響，嚇了我一跳。

「誰呀？」

「戴小姐，我的聲音都聽不出來了？真是貴人多忘事啊！」

「啊，是吳總。你好、你好。我正說給你打電話呢！這不是剛從法國回來……」

「我知道，戴小姐是大忙人。這次在法國一定有很多艷遇，啊不，機遇吧？」

「吳總真會開玩笑，我能有什麼機遇！不過是給老闆跑腿罷了。哪有吳總這麼風光啊！」

「哈哈哈，戴小姐說的話就是中聽。要不我怎麼喜歡和戴小姐合作呢！」

「那是吳總給我們柯總面子。」

「那你可猜錯了，我是給戴小姐你面子。我想你該明白吧？」吳蟾特別把「你」字加重語氣。

我敷衍道：「明白，當然明白。吳總是愛護弱小群體。知道我笨，所以照顧我。」

「哈哈哈，戴小姐是聰明人，怎麼會笨呢！」

我知道我已經把他的毛理順了，於是進入正題：「吳總，那咱們的合同，您看，該簽了吧？」

「簽，當然簽。」

「那我下午給您送去。」

「好啊，我們晚上一起吃個飯，我請客。慶祝咱們再次合作。」

「晚上恐怕不行，我有個約會。」

「怎麼，是誰比我還有面子？」吳蟾的聲音有些不快。

「是我的一個女朋友。已經約好了。要不，咱們改天，我請你吧！」

「那你中午過來怎樣？我們一起吃個工作餐，總可以吧。不然，這合同麼……」

「好好，我忙完中午就過去。」

我把合同整理好，去敲柯奈冬的門。

「進來！」

我推門而入，他正在電話上。我坐在沙發上看著他，等著。

柯奈冬一臉笑容，額頭放光，頭髮整齊地梳在腦後。眼睛本來很大，這時候因為笑容可掬，就變小了。略微發福的肚子因為躲在大辦公桌的後面看不出來，說他三十五、六，絕對有人信。

他放下電話，走過來對我說：「戴晴，這次出差辛苦了吧？總部說你表現很好，他們對你很滿意。」

我沒說話。他攥住我的手說：「都瘦了，那邊的飯吃不慣吧？」

我抽出手來說：「柯總，這是創北他們跟我們的合同，你過目一下。」

柯奈冬有些失望我的態度，可只是一瞬間，又恢復了他總經理的氣度，接過合同，轉到辦公桌後面坐下，認真審視起來。

我絞著雙手，突然聽到瑪格麗特說：「你不是喜歡他麼？」

「可是……」

「可是什麼？我知道他也有情於你，勇敢些。」

「可是他是阿蒙嗎？」

「不錯！」柯奈冬在桌子後面說，瑪格麗特緘默了。

他又繞到我面前，把合同遞給我說：「你非要親自去麼？」我正想說什麼，可他馬上自答道：「對，你還是親自去一趟，這麼大的合同。再說，吳蟾也最信任你。」

「那我一會兒就去。」

「嗯，去吧！省得夜長夢多。」

3

吳蟾是典型「四張偏右」的中年人：額頭略皺、頭髮略疏。好在他沒有發福，從背影比較，看不出他比柯奈冬大多少。而面相上因為略禿的頭頂而顯得更持重──當然在沒說話的時候。據說他大學畢業後單槍匹馬闖到深圳，什麼飯店服務員、商店營銷員……他都幹過。後來發了家，成立了創北集團。近幾年在建築行業頗有建樹，成為名企。這次我們中標城市D小區規劃項目，我方負責設計，而具體建設就尋到創北。

看著吳蟾龍飛鳳舞地在合同書上簽了字，我心裡大大舒了口氣。

吳蟾把合同交給我一份，笑著說：「這回你放心了吧？」

我笑笑沒說話。知道以後和他可能天天要打交道了。

「走吧，吃午飯去。」

兩個人坐下來，吳蟾要了啤酒。我說不喝。他沒有勉強，只是也給我倒了一杯。「這次在法國玩得怎麼樣？」他邊倒酒邊問。

「我就去了一個星期，天天培訓，哪有時間玩。」

「去了羅浮宮了沒有？」

「走馬觀花而已。」

「那你可錯過了，羅浮宮可值得一看。我去過三次，每次都去那裡，還沒看夠。」

「是麼？吳總是什麼時候去的？」

吳蟾道：「第一次是大學畢業後，第二次是去度蜜月，第三次是出差。」

「哦？看來吳總滿浪漫的。」我聽他說度蜜月，便脫口而出。（二）

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