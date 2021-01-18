「求……求你了……」我的臉還是被他卡著，我無法動彈，連呼吸都吃力。

「那你該怎麼辦？那你該叫我什麼？」他的臉上又浮起了那個讓我惡心的笑。

「爸爸、爸爸。」我閉上眼睛，停止反抗。眼淚奪眶而出。

他笑著，身體蓋了上來。我閉上眼睛，真希望立刻就死去。

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林少軒和小覃坐在我的對面，我回過神來，一抹臉，原來自己已經是滿臉淚水。

「我現在有點後悔了。」林少軒說，「我真不該給你那顆藥。」

「不怪你。你告訴過我後果的，那是我自己的選擇。」

「不，我們也是有私心的。」

牆上的鐘這個時候響了，正好是午夜十二點。我抹去臉上的眼淚。我問他們：「以後呢？」

小覃不明白我的意思。她問：「什麼以後？」

林少軒接著我的話說：「現在就是以後。你現在還活著，也許所處的情況並不完全如意，但這也是他拚了一把努力來的結果。我和小覃並不了解你當初自殺的原因，但是我們希望你不要再輕易放棄生命，只要你活著，這一切才有意義。」

「是嗎？」

「是！」林少軒口氣堅定地說：「你好好活著，連著章執騫的份，一起努力地活下去。」

「那章執騫怎麼辦？我也想讓他活著。」

我心力交瘁卻又無計可施，只能委靡地縮進沙發裡。

「你想讓章執騫復活嗎？」我聽見林少軒的聲音。

我抬起頭，他一臉嚴肅，看起來不像是在開玩笑。

「真的可以嗎？」

「林哥，你的意思是……」小覃一臉驚訝地望著林少軒。

「我們再用一次章執騫的辦法！」（二五）