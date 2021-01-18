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莫麗珠出國記（一六）

陸蔚青

開始她說自己又不懂穴位，又不懂推拿。

莫麗珠說：我教你，也不用全都懂，慢慢來，關鍵在於察言觀色。你按的地方病人呲牙咧嘴，那就是痛穴，又叫阿是穴。

徐偉民問：為什麼叫阿是穴？

莫麗珠說：病人一痛，就會「阿是」一聲，你就多按。有的穴位你按了，病人沒有反應，那就不再按。通則不痛，痛則不通，就是這個道理。

徐偉民聽了，就笑說：原來推拿是騙人的，跟算命有一比。

莫麗珠很不滿：莫麗珠說：怎麼是騙人的！經絡是科學。

徐偉民從紐約回來之後，家庭生活又步入正軌。小米也沒有再提去紐約的事，好像什麼都沒發生一樣。這讓莫麗珠刮目相看，小米雖然性子慢，心裡卻有數。她與徐偉民的關係就像一層紙，捅破了就要有結果，沒有捅破，大家還可以糊塗著混日子。

想當年小米是倒追，與徐偉民和紅閔三個人的關係是個直線，一個追一個。後來造化弄人，小米與徐偉民結了婚。小米雖然心中有嫌疑，到底吃不透，她也不想吃透，那樣只對自己不好。小米是大智若愚。

5

生活到底是多變的，莫麗珠並沒有想到計畫沒有變化快。周六去錢家，錢太說他們就要搬走了。莫麗珠問搬到哪兒去，錢太說搬到多倫多去，她娘家侄子也在那裡，如今是個大富豪，兩家要合起來做生意。

莫麗珠說：那大富豪比你兒子有錢？

錢太就笑，青白的一張臉上泛起光來，說：我們只是小指頭，人家才是大手掌。

莫麗珠見錢家已經開始收拾，各種皮箱堆了一地，發財白菜也不見了，一片狼藉。一個細高個子肚子卻腆著的男人，正在幫錢小滿將招財貓往箱子裡裝。（一六）

小米 紐約

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