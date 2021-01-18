甘和栗路／圖

1

「小姐您去哪？」

「昂坦街。」

這次來法國開會，只有一周的時間。會議安排很緊，只在臨回國的下午才有半天的自由。法國方面安排我們去巴黎街頭觀光 ，什麼協和廣場、聖母院、羅浮宮之類。我拒絕了，要自己出去逛逛。昂坦街，那裡彷彿有一個聲音、一張面孔在召喚我，很久了。

出租車 不緊不慢地走著，司機用法國口音的英語，給我介紹兩邊的風景，而我心不在焉。我數著門牌，五、七……終於，看到九號。我脫口而出：「請停一下。」

車在路邊停下，我盯著那個小樓。

那是一個很古舊的三層建築，乳白色的石牆已經因為年代的關係變成淡褐色，落地窗玻璃卻顯出它的典雅。我盯著大門，心跳開始加速，彷彿在等待她的出現。

「原來你是來找茶花女的。」司機笑著說。我點點頭。

頭開始嗡嗡響，我聽到一個姑娘的笑，笑聲放肆也很愉快。

司機說：「唉，她可是個尤物呢！一百多年了，大家都還記得她。小姐，要不要我帶你去瑪格麗特的墓地？」

笑聲在我耳邊飄遠了。我點頭對司機說：「當然。」

當車駛出那條街的時候，我還不由自主地頻頻回頭。

路上我又叫司機停了一下，買了一束紅茶花。

司機帶我來到巴黎北邊的一個高地──蒙馬特公墓。我跟在司機後面，走著、走著，他有些茫然。偌大的墓地，有的豪華醒目、有的謙卑蕭索。我卻逕直走向西邊，彷彿有人在指引我。

這時候已是黃昏，遠處的山是灰綠色，深藍色的天空、紫色的雲。墓地開始發暗，晚風吹來，有些寂寥。

我找到了那座墳，不大。一塊白色的大理石碑，上面嵌著一個透明的小盒子，裡面有一束淡淡的茶花。墓前面也鋪著一些白茶花，已經枯萎了。司機趕上來，驚訝地說：「小姐你真行，居然找到她。」當他發現那些枯萎的茶花，道：「小姐你看，還有人給她送花呢！真是個尤物啊！」

我對司機說：「我想在這裡待會兒。」

司機點點頭，指著一百米外的一個教堂：「那我在那裡等你。」

我把紅茶花放在碑中間。紅花在那一群白花中顯得很扎眼。我望著墓碑，又聽見那笑聲。

「你終於來了。」那個笑聲止住，開始說話。

「對，我來了，來看你。」

她又笑：「看我？你知道為什麼嗎？」

我搖頭。

這回她沒有笑，而是嘆了口氣，半天才說：「因為你就是我啊！」

「怎麼可能？」我大聲抗議。

「你難道不敢承認嗎？」那個聲音冷笑，「那你這麼多年，為什麼老是在尋找阿蒙？」

我不顧她的嘲弄，問：「那你說，我能不能找到阿蒙？」

那聲音突然安靜了，再說話的時候，聲音很細，帶著傷感：「阿蒙只有一個，他不在這裡。」

「那他在哪裡？」我生怕聲音消失，追問道。

她又開始大笑，放肆極了。她沒有回答我的問題，而是說：「既然你終於來了，我們做個交易，怎樣？」

做交易？和她麼？

瑪格麗特看出我的猶豫，聲音裡明顯帶著挖苦：「怎麼？和我做交易，丟了你的身分麼？」

我還是不知如何回答。

瑪格麗特道：「我不會難為你的。你不是要找阿蒙麼？我可以幫你找。」

「真的？」

「真的。不過我要警告你，阿蒙並不一定就會給你帶來幸福。你知道我的阿蒙……你還要找麼？」

我深深地點頭。

「那好，你先答應我一個條件。」

「我答應。」

●

瑪格麗特走進教堂尋找車夫。他正坐在一座雕像前休息。睜開眼睛看到瑪格麗特，車夫嚇了一跳：「小姐，你，你怎麼好像一個人？」

我微笑：「怎麼，像麼？」

「太，太像了。」車夫結結巴巴地說。

「你見過她嗎？」

「見過，哦不，沒有。是在舞台上見過。」

我嫣然一笑道：「我們現在該去劇院了。走吧，去香榭麗舍大道。」

2

「欸，我見到她了。」回到北京 ，上班的第一天，我就給謝琴打電話。

「你神經病啊！去巴黎一個禮拜，不去買衣服、香水，去墓地！」謝琴聽明白了我的意思後，不屑地說。

「她答應幫我找到阿蒙。」我不理她的揶揄，一本正經地告訴她我在蒙馬特公墓的遭遇。因為沒有別人會聽我說，也沒有人能明白我的思想。謝琴雖然也不懂，可她起碼願意聽。

「是嗎，那現在有眉目了嗎？其實何剛和你就挺好，我就搞不懂，你們幹麼非離婚不可？什麼大不了的事啊！再說他們家又有底氣。不就是……」（一）