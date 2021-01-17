可無論走到哪裡，那種隱隱的聲響一直跟在米亞身後，妨礙她進入書本的世界，一個不容質疑的、充滿確定性力量的世界。

她沒有想到，圍牆外面也有那麼多人。她的同齡人也來到這些開花、長葉，能聽到水聲的地方。但她低著頭，不想打擾任何人，也不想被打擾。

顯然，那些人在約會，和同性，也和異性。當一男一女，一前一後低頭走著，充滿默契地往一個更僻靜的地方走去，那就是通常所謂的「早戀」了。校長在國旗下講話時也會提到「早戀」，他告誡他們「早戀」是高壓線，不可觸碰。但沒有人被他的話嚇住，相反，總有人被高壓線放射出的強光所迷住。

有時候，米亞也會偷偷地駐足聆聽，好奇那些正在「早戀」的人會說些什麼，像小說 裡的人物那樣背誦台詞嗎？他們總不會講作業、考試這一類話題吧，那樣多無聊啊！

她一次也沒有聽到過「早戀」中人們的對話，好像在那個世界裡，對話不是必須的，沉默更顯得意味深長。他們還可以在書信裡，表達見面時表達不了的情緒波動。對，他們擁有的不是情感，而是一種情緒波動，就像某個季節裡上竄下跳的氣溫。

有一天，米亞經過寺廟門口，想坐到裡面的石墩上看一會兒書。她聽見人聲，有人已經占據了那個位置。她只看見那人纖瘦的腿部，小半截藍色牛仔褲，很罕見的同色系的運動鞋，地面上冒出一些雜碎的青草。

幾天之後，她再次路過那裡，一種熟悉的感覺攫住了她，還是那條牛仔褲和那雙運動鞋，地上的雜草綠而細密，已經長成一個好看的橢圓形。她沒有走遠，站到離黃色外牆不遠的田疇上，想要偷窺那個人的面容。（九）