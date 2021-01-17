我尖叫著，笑著在雪地裡狂跑，還是被他追上。我們兩個人笑著倒進雪地裡。

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手機 提示音響起，我拿起來一看，是一封郵件。點開一看，是一封公司發給我的錄用信，通知我下周去J城報到。我的心裡一陣欣喜，終於可以離開這裡了。去了那麼多招聘會，也投出了那麼多簡歷，終於找到了一個最合適的。

我對薪金、福利 什麼的都沒有過多的要求，唯一的要求就是工作地點在外地，越遠越好。而且入職的時間越快越好，最好明天就可以開始工作。

我點開「寫郵件」，把章執騫的郵件地址輸入到收件人那一欄，輸了刪，刪了再輸，最後還是放棄了。算了吧，已經分手了，電話、微信 也都拉黑了，何必再糾纏人家。我這樣的人，沾上了就是無止盡的麻煩。

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賀建強嘴裡的酒氣撲在了我的臉上。我的雙頰被他緊緊地捏住。我說不出話來。

「怎麼，我的寶貝要離開爸爸了？這怎麼可以？一點也不乖。」找到我的時候，他已經喝多了。

「我對你這麼好，這麼多年來一直供你吃喝，也讓你上大學，可你是怎麼報答我的？啊？跟小白臉勾三搭四的，你以為我不知道啊！」他突然發怒，狠狠地甩了我一巴掌。

「我告訴你，別以為大學畢業了，就可以離開我。也別以為你翅膀硬了，就可以飛到別的男人懷裡去。你在學校裡的事，我一清二楚。我已經打聽清楚了那小子的情況，你信不信，我今天就找人做了他！」

「別、別。」我掙扎著，勉強能說出幾個詞。「我求求你，別傷害他。」

「喲，還真是知道疼人啊！」他抬手又是一個巴掌。「我整天風裡來雨裡去地賺錢養家，你什麼時候關心過我啊？」（二四）