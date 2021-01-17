莫麗珠出國記（一五）

俗話說，夫妻合心，其利斷金。莫麗珠親身感到，夫妻分心，日子是絕對過不好的。如今莫麗珠的想法又後退了一步，她想其實住什麼房子、有沒有錢並不重要，重要的是一家人快快樂樂。心裡有祕密的日子並不好過。如今她到太太們的家裡做推拿，不只為掙錢，竟然有了放風的感覺。

坐在錢太家，同老太太們說說家常、聊聊天，回憶一下過去，莫麗珠感到放鬆了許多。儘管她們每次說得都差不多，都是車轂轆來回轉，但這些看似無聊的話題，卻是讓她們心情愉快的良藥。有時聊完了也沒怎麼推拿，太太們卻都感到自己身體好多了。

她們對莫醫生的精湛技藝感到驚訝，黃太誇莫麗珠真是神醫。只有莫麗珠自己知道，今天她心情不太好，用的力氣是平時的一小半兒。太太們感覺好，只是因為心情好了。

這個發現讓莫麗珠有了另一個想法，她又動心想把手藝傳給小米 。小米有了手藝，以後可以靠這個生活。

總是要對得起人家。莫麗珠想。

夏天小米畢業了，拿到了計算機畢業證書，卻找不到工作。小米就不再執著於專業市場，什麼招聘就應聘什麼，後來在牙醫診所，找了一個接電話的工作。小米慢性子，診所裡事無巨細，只有她一個人。有時正在洗床單，電話卻響了，跑過來接，電話卻沉默了。小米急得一頭汗，兩個星期後就被辭掉了。

對於莫麗珠的建議，小米本來是不願意的。但經不住一再找不到工作，後來就跟著莫醫生去錢太家，也親眼目睹了婆婆工作的不遺餘力，但她還是不想幹。（一五）