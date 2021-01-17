薛慧瑩／圖

黃姨的蒲扇使勁在腳下連著扇了兩下。「這不，周邊的住戶千恩萬謝，終於清靜了，今晚能睡個安穩覺。」

十幾條凳子坐得滿滿當當的，都當在聽黃姨的故事。

呂姨吹燃紙煤兒吸了一窩煙，小院瀰漫著菸草的芳香。「你就喜歡左一拳、右一腳什麼的，我不行，聽著都頭昏。」呂姨流露出明顯的不快。

黃姨贊同「造反」，呂姨則主張「溫和」。熟悉她們的人都擔心，這針尖對麥芒的態勢，指不定友誼的小船說翻還就真的翻了。

下午，有「咚鏘咚鏘」鑼鼓聲傳來，一群講解員押著展覽館館長遊街示眾。不知道是哪位師傅替朱館長剪了個陰陽頭，那造型喲，嘖嘖，實在是不好恭維。

朱館長是解放那年隨大軍南下的幹部，印象最深的是她那一頭烏黑的鬈髮。為著這一腦殼頭髮，曾引發堂客們太多的羨慕和忌妒。朱館長戴一副銀白色的金絲眼鏡，是個很儒雅、慈祥的老太太。

朱館長哥哥是省教育 廳長，我與他兒子有些交往，曾去過他家幾次。幾間空蕩蕩的房間，沒有一件像樣的家什，撒落一地的紙屑、雜物，就像前腳鬼子進了村一樣，說是家徒四壁，還真不為過。

我們從來沒見過他的父母，多是進了牛棚。看來做廳長的老兄比做館長的妹妹，處境要艱難得多。

敲鑼打鼓的隊伍來了，呂姨張羅著：「哎呀，辛苦了，歇歇腳，喝口水。」

呂姨的熱情在展覽館是出了名的，太陽當著頂，遊了大半圈還真有點口渴。大家四處打量著，水呢？杯子呢？一樣都沒有。這邊湘娟卻捧一大茶缸，給朱館長遞去。

黃姨逕直迎上前：「你們也是，這痰盂什麼地方不好放，還非要掛在別人的頸根上，不文明！」說著黃姨迎上前，順手就把朱館長胸前的痰盂扔了。大家嘿嘿笑著，當著黃姨的面，誰也不願意落個不文明。

就這樣，一場謀劃了很久的遊街示眾，幾經攪和，黃了。

又是一個大早，呂姨與湘娟在清掃院子。上班的、上學的、上菜市場的腳步匆匆。「喂，那個什麼什麼……」黃姨正提著菜籃子過來，呂姨與她寒喧：「喂，路不平咧，小心點，別崴了腳！」

黃姨剛走出幾步，回應一句：「費心啦，謝謝啊！」「登、登、登」的響聲消失於須臾之間。

黃姨是個吃不得虧的主，逮著個機會，注定是要扳回一城的。這不，呂姨正吹著紙煤兒，黃姨走到跟前，稍帶揶諭的口氣說：「在吸菸哩，滿會享受呵……」那個「呵」字呀，聽起來怎就那樣的詭譎、刺耳呢？

呂姨性情剛烈，大喝一聲：「滾！」多年的煙癮，就因著黃姨一個小小的玩笑，居然說戒也就生生地戒了。

「咕嚕咕嚕」水袋煙的聲響沒了，無端少了許多熟悉、溫馨的味道。抽走了小院的魂魄，小院還能熱鬧得起來嗎？好不容易聚集的人氣也就這樣漸漸地散了。

儘管呂姨與黃姨之間有些嫌隙，但終能和平相處。照傳達室老秦頭的話說：別看她們打打鬧鬧，其實關係鐵著呢！老秦頭手一揚：就當是聽聽匣子裡的戲文，認不得真。

不久，唐叔叔工作調動，呂姨舉家搬遷到新的住所。接著黃姨及我們家也先後搬離了展覽館。只是黃姨走得有些匆忙，事前並沒有任何人知道。

搬遷後我曾去呂姨家看望過幾次，只因工作太忙，漸漸疏於走動。

唐霸供職一家晚報社，這是一份他熱愛的工作。儘管很少見面，卻常常在報上讀到他的文章。憑著他的才幹和能力，幾年後唐霸晉升為報社副總編輯。

文革結束後第二年，蔡先生再次赴京，參加人大會堂湖南廳的裝潢設計，這已經是他第五度領命主持這項工作了。

又過了幾年，黃姨全家遷至澳門 。至此之後，就完全斷了音訊，沒了蔡先生的任何消息。（下）