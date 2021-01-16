為了讓他徹底死心，我說出了最讓自己感到恥辱的祕密。

他額頭上的青筋暴出，眼睛變得血紅。他咬牙切齒，說自己要去殺了賀建強。

我勸他別做傻事，賀建強現在在討債公司裡上班，和一幫地痞打手稱兄道弟。他去了，占不到任何好處。

「聽我的，忘了我，遠離我這個麻煩。你有大好的前途，你會遇到更好、更乾淨，與你更為相配的女孩。」

說完，我轉身離開。

「倪嘉雨！」他在背後叫我。我沒有回頭。

這是衝入我腦子裡的第一段記憶。我清醒過來，意識到自己還安然無恙地坐在沙發上。

我臉上異常的表情讓林少軒和小覃很緊張，他們異口同聲地問：「怎麼了？」

情緒太多，我一時語塞。突然間，我想到了一件事。我掏出手機 ，找出那個疑似章執騫的博客。他的註冊名是「WANJY」。我突然明白了那幾個字母 的含義。它不是「我愛你嘉雨」，而是「我愛倪嘉雨」。

我的生父姓倪，我一直都讓他叫我倪嘉雨，而不是賀嘉雨。這件事，除非我親口告知，否則他是不會知道的。

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「關門！放狗！」章執騫調皮地笑著，我們倆都穿著帶帽子的羽絨服。我們在入了夜、下著雪的操場散步，他突然彎下腰，我們兩個人羽絨服帶著絨毛邊的帽子合在一起，密不透風。包裹著的兩個腦袋正面貼在了一起，我感到他的嘴唇親了我的。

我害羞地推開他。他說：「聽話，要不然我就要再次放狗了！」

「什麼放狗？」

他笑了，「今天我和教授頂嘴，他說我狗嘴裡吐不出象牙，那我就要用這個狗嘴擒住你！」說完他扮怪獸狀向我撲過來。（二三）

➤➤➤千里萬里（二二）