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就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

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莫麗珠出國記（一四）

陸蔚青

她的改變引起了一系列變化，就連挺胸疊肚的錢小滿，對莫麗珠也客氣起來。莫麗珠並不知道她的敲門之舉不僅打開了一扇門，而且推動了多米諾骨牌。錢小滿的娘還有其他一些老太閨蜜，這些老太大多是來看望子女的，而且大多是企業家移民。物以類聚，人以群分，這幾個老太偶爾通個電話聚餐一下，莫麗珠就在錢太家認識了一些人。這些有錢卻沒有地方去的老太太們，就成了莫醫生的病人。

最讓她擔心的還是徐偉民。自從知道了兒子的祕密，莫麗珠的一顆心就懸起來，她不知道兒子的未來如何，對小米多了一份客氣。以前看小米做事慢，她就著急，現在也不著急了，反生出惻隱之心。以前看兒子讀書不用功著急，現在體會他的焦慮不安，不再說他，反倒會到廚房去給他做點消夜。

最讓她心疼的是皮特和二娃，她想如果徐偉民和小米離婚，孫子們就成了沒爹或者沒娘的孩子，莫麗珠就落下兩滴淚，又不敢讓別人看見。

有時坐在地鐵上想得心焦，莫麗珠就後悔讓兒子來這裡。美國、加拿大，現在有了兩個家。這邊吊一吊、那邊吊一吊，徐偉民還有什麼上進心，都讓這情債給毀了。

這樣想時，莫麗珠就恨那個在紐約的狐狸精。但想到她也是孤身一人，帶著孩子，沒名沒分，心裡又多了幾份感慨。這一局亂糟糟的棋，莫麗珠不知道怎麼結束。

莫麗珠想自己遲早是要回去的，兒子已經年過四旬，自己對他的生活也無能為力。莫麗珠剛來蒙特婁時那一腔熱血和改天換地的激情，被兒子生活中的難題打倒，她覺得自己都抑鬱起來。（一四）

➤➤莫麗珠出國記（一三）

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