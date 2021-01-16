我家住二棟二單元，右手一單元是供職於省屬某藝術學校的唐叔叔。唐叔叔開一輛大貨車，走南闖北，隔三差五大麻袋進、竹蔑筐出。硬是憑著一己之力，把一個六口之眾的大家庭打理得紅紅火火。這在整個展覽館都是有目共睹的。

唐叔叔的愛人我們稱呂姨，呂姨熱情、好客，家裡長年人來客往。這與其他喜好清靜的幹部家庭，有很大的不同。

呂姨家有四個小孩，兩頭尾是男孩，中間湘娟、邵娟是女孩。老大一中高中部學生，私下裡我們叫他唐霸，和如今的學霸有一脈相承的味道。

某天樓道口赤子很誇張地朗誦：「啊！一輪太陽從東方徐徐升起……啊！」又是什麼鬼名堂？赤子拿著個小紅本本：「寫得好，真的……」

赤子行事乖張，好開玩笑，迎面遞我一小紅本，並一再強調：「真的好咧！」

打開一看，是唐霸的幾篇練筆習作。以日記形式，從不同角度描述早晨的太陽，細細一看，端端正正，連續十天，整整寫了十篇。十四、五歲，能有如此自覺與堅持，成不了氣候才怪！

呂姨家的湘娟、邵娟，性格活潑，嘴巴像黏了蜜一樣，是兩個見人就能說上話的主。平日在家，兩娟尚能和平相處，但總有磕磕碰碰不對付的時候。一旦燃起戰火，兩娟便各自拿對方的「短處」說事。吵得激烈處，前面還往往要綴上一個「死」字。

湘娟說：「你咯劄死、塌、瘟！」

邵娟則惡狠狠地回敬一句：「死、冬、瓜！」

兩個人劍拔弩張，恨不得置對方於死地而後快。本是一件應該低調的事情，卻偏要扯開喉嚨飆高腔。那一波一波的聲浪，竄過走廊過道，直到傳遍整棟宿舍。

宿舍側門外有一四方小院，四周有齊腰高的灌木群。院子另一側是一彎林蔭小道，直通向展覽大廳、球場、金魚池。呂姨在院子中擺放幾張骨牌凳和竹靠椅，但凡有來往過客，多會與正在擇菜的呂姨打個招呼。時間稍寬裕的則選個竹靠椅坐下來，與呂姨聊天扯談。一個無心之舉，竟使這方充滿煙火味的小院，成了展覽館最聚人氣的地方。

庭院雖小，卻還熱鬧，黃姨也常彎到院子坐坐，與大家有一句、沒一句地扯些閒談。從聊天中知道，黃姨有許多海外親屬，多散落在新加坡 、馬來西亞、澳門 一帶。

無意中黃姨說起：「臨解放那年，我叔叔去國外求學，畢業後進了一家原子能研究所。」

此話一出，「咯登」一下，小朋友心裡一緊。怎麼與原子能也搭上了關係？於是對黃姨的認知，又多了一份捉摸不透的神祕。

下午，陽光透過濃密的樟樹林子，陣風徐來，攪亂一地光影，呂姨常常在樹影下吸吸水袋煙。呂姨的水煙袋為白銅製品，做工很是精細、講究。黃姨說是「老物件」，呂姨應聲：「地攤上買的。」

蔡先生的父親蔡老先生是城裡赫赫有名的文物收藏大家，耳濡目染，有蔡氏家族的名號罩著，黃姨那個「是」就八九不離十了。

呂姨先吹吹紙煤兒，然後點燃煙窩，一次只能吸一窩。煙從水中穿過，煙袋中的水「咕嚕咕嚕」地響著，與忽明忽暗的煙窩交相呼應，這是一種極富韻律的節奏。呂姨的這種水煙袋流傳於清末、民國年間，現在已經不多見了。

六十年代中期，一場鋪天蓋地的群眾運動突然襲來，平靜、有序的生活節奏被完全打破了。今天某領導被批、明天有學校停課，中央來電、特大新聞……一波一波地引發人們焦躁不安。

來來往往的幹部、職工，總喜歡在小院停下腳來，就當下形勢慷慨陳詞，發表高見。

呂姨為小院提供了靠椅、坐凳，隔三差五又安排湘娟、邵娟打掃清理，不經意間小院就成了呂姨的主場。「來的都是客，全憑嘴一張。」呂姨熱情周到，分寸又拿捏得恰到好處，凡有講演者都能感受到呂姨的讚許和認同，所以無論男女老少都敬她三分。

黃姨則由於俏麗的身姿，天然地吸納著一批忠實的「黃粉」。不緊不慢，娓娓道來，一部全武行的「武打」片總能夠以溫情款款的方式呈現出來。黃姨腳路寬，路數多，號召力在展覽館是萬萬不可小覷的。

夜色朦朧，黃姨拿著蒲扇搖呀搖的，不知道是扇扇涼風，還是驅趕蚊蟲？「今天早上，『六號門』上十條漢子一腳踹開『高司』廣播站大門，把擴音器材、高音喇叭、油印機，開一汽車 全拖走了……」（中）

➤➤➤鄰居（上）