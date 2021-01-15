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青春（七）

草白

那時候，在她心裡產生了一種與青春期完全不同的感受。那種突然間獲得的感悟，把她置於一種無言的震驚和羞愧中。無疑，那些水泥欄杆前站立的人比教室裡埋頭學習的人，更加迷惘，也更加孤獨。當他們發現自己怎麼也搞不定抽象的公式和定理時，一種被拋棄的感覺油然而生。所有嚴肅正經的學習場所，都沒有他們的位置。那些化學方程式和幾何圖形、那些平方根和立方根，那些像小山、像太陽、像書架的英文字母，對他們而言宛如天書。於是，他們來到那座離學校最近的水泥橋，站在那裡等待自己的同伴。隨著橋上隊伍的日漸壯大，在他們之間甚至產生了一種超越友誼的感情，是共同的命運將他們推擠到一起。

關於那名叫泉的男生，其實是一個誤會。他並不屬於站在水泥欄杆前躊躇不前的那一派人。他只是有些驕傲、有些搖擺不定，想受到更多的關注。直到那件無可挽回之事的發生，他被開除了。

泉馬上意識到，這是一個巨大的錯誤。他並不想離開學校，一旦離開那裡，他連展示的舞台都沒有，英俊的容顏誰來觀看、動人的歌喉誰來讚美？問題的關鍵是除了讀書，他還能做什麼？難道像父親和祖父那樣，一輩子在泥土裡刨食嗎？他叛逆、追星、學習唱歌，用慕絲為頭髮定型，可不是為了有一天被學校開除，被一腳踢到沒有人理會的角落裡自生自滅。況且他的祖父已經過世，他的父親為了生存正在城裡打工，為一條肆虐的江水修築防護堤。他難道要趕去充當父親的助手嗎？

米亞並不認識泉，即使發生那麼大的事情，她還是沒有見過這個人。如果不是海莉。海莉認識他，似乎還很喜歡他。（七）

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