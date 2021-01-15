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莫麗珠出國記（一三）

陸蔚青

莫麗珠做了兩次，讓錢太感到舒服之後，就不再去。錢太傳話過來，莫麗珠只說忒忙，錢太明白莫麗珠的意思，說明碼實價，每次都付錢，莫麗珠才去了。

到了錢家，口中說：都是朋友，哪裡用得上錢，我是真忙，小孫子太小。

錢太說：我懂得，你也不容易。自此每周一次去推拿按摩，掙得比茶樓多，莫麗珠就把茶樓的工辭了。

莫麗珠藉此就從錢小滿的廚房進了錢太的臥房。錢太雖然兒子賺錢，不必如莫麗珠那樣吃苦力，身體卻不好，是個病秧子。雖然與莫麗珠相差沒幾歲，老得好像都撐不住了，兩肩、後背都塌下去，兩條腿麻稈兒一樣，向前走一步都要扶著牆。

莫麗珠見了，心中很安慰。自己雖然沒有錢，家中也有操心事，卻後背筆直、兩腳生風，人長得風韻猶存，待人落落大方、親切得體，心裡感嘆老天還是公平的。

莫麗珠的風度也不是一天練出來的。錢太原是市井小民，到了近年，兒子發財，她才翻身。然而如今莫麗珠必須承認，落配的鳳凰不如雞，與錢太金錢上的不對等，讓她如今成為一個上門服務的推拿師，本來的麻友，在麻將桌上也不平等起來。

但莫麗珠並不認為病人有什麼高低貴賤之分，每到按摩時，莫麗珠就進入了角色。雖然在加拿大不能行醫，給太太們推拿也是為了賺錢，但每次推拿的時候，莫太就變成了莫醫生。而在莫醫生努力認真的治療中，錢太的疼痛開始減輕，走路姿勢好看了很多，臉上居然有了笑容。

錢太對莫太產生了身體和心理的雙重依賴，她不再叫莫麗珠莫太，她叫莫醫生、莫大夫。（一三）

➤➤➤莫麗珠出國記（一二）

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