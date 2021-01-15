薛慧瑩／圖

吃過晚飯，嘴巴還黏著殘餘的飯粒，小朋友就一窩蜂地衝出宿舍，「抓強盜」、「躲摸子」，瘋得一身汗爆雨淋。直到各自父母扯著喉嚨召魂，才一個個極不情願地被「揪」回家去。

經過宿舍樓道口，總有幾位油膩大叔在山南海北地扯著卵談。敲打著飯盒，由食堂回宿舍的，在自家吃了外出散步的，揪著細伢子耳朵往家拖的，進進出出重複的都是同樣的兩句話：「吃了嗎？」「吃了。」所有的人都清楚，這一問一答與任何人都扯得上關係，惟獨與唾沫橫飛的蔡先生沒得半毛錢關聯。

但凡宿舍的人都知道，不到八、九點鐘，蔡先生的這頓晚飯是無論如何都到不了口的。於是在這個時間節點上，好熱鬧的蔡先生總會堵在宿舍樓道，打發斷黑的這段時間。

倒是被揪著耳朵的小朋友「蔡叔叔」長、「蔡叔叔」短地叫個不停。那嘰嘰喳喳的親熱勁喲，連做父母的都心生妒忌。

每每這個時候，蔡先生都要回敬一句：「喂，做做樣子就可以了，還真的揪呀！」

我們家是六十年代初搬到展覽館的，門對門地與蔡先生同住一棟宿舍。準確地說，應該是我們兄弟的房間與蔡先生兒子的房間門對門，蔡先生則是住我們斜對門。

蔡先生兒子的房門總是敞開著，床上的被褥甩一床的，拖鞋、掃帚、衣物、紙屑扔一屋子。似乎從來就沒有清掃過一樣，整個房間就像個狗窩。

說是「狗窩」，還真是抬舉了他們。緊靠著床邊，放著一個碩大的兔子籠，養了一黃一白兩隻大兔子。每次經過他的家門，總是忍不住要思考這樣的問題：這兔子為什麼長這麼大？每隻大約有五、六斤吧！一鍋燴能吃上兩個星期。

那年月展覽館林木繁茂、蚊蟲猖獗，也不知道如此惡劣的環境下，蔡先生的兩個寶貝兒子是如何頑強地生存下來的呵！

囉哩吧嗦說了這麼多，差一點就遺漏了蔡先生這個重要角色。蔡先生是省裡很有點身分的工藝設計大家，早年北京 的人大會堂就邀請他參與過設計。至於蔡先生本事究竟有多大，於我們這幫小屁孩毫不相干。我們只喜歡聽他扯起個喉嚨吹牛皮。在我們印象中，蔡先生似乎從來就不嫌棄我們這些細伢子，他從不認為交我們這樣的小朋友，會失了身分和格局。

這一點蔡先生與其夫人黃姨，就有很大區別。黃姨大小姐出身，微微鬈曲的頭髮、一襲修長的旗袍，往中山路、黃興路上一走，哎呀呀，那個洋氣，在整個長沙市都是排得上號的。

黃姨喜歡穿高底跟皮鞋，走起路來一步三搖，腰身一扭一扭的，人還在戶外，「登、登、登」的響底跟就搶先進了宿舍。當時我們是四、五家共用一個大廚房，硬是親眼看著大家隨著皮鞋的聲響，慢慢放下手中的活計：往前、直走、轉彎、碎步、進樓道、「登、登」……這是一種多麼誘人的韻律啊，牽繫著許多人的神經。樓道的人都在裝模作樣，或有意、或無意地聽著。由此可以斷定，黃姨的響底皮鞋為大家展示了一種無窮想像的可能。

黃姨專職家庭主婦，當年，像黃姨這種有文化而無工作的婦女並不多見。黃姨整天忙忙碌碌，家政卻打理得一塌糊塗。好在蔡先生對她的治家能力，從來就沒表示過質疑。

每天下午四、五點鐘，蔡先生都要先墊點肚子，打個么餐。說是肚子裡冇貨，怕是難得捱到黃姨的那頓晚飯。

蔡先生家兩個兒子，老大赤子、小的傲黑，比我們小個幾歲。正是呷長飯的年紀，卻偏偏要忍飢挨餓。但凡爐鍋裡還有點剩飯，便能見到蔡氏兩兄弟捧著個大碗，挖一砣粑黏的豬油，淋點醬油，筷子幾攪和。你一瓢、我一口，「好呷啵？」兩兄弟塞一口的飯粒，忙不迭地回應：「好呷，真的好呷！」

廚房其他大媽嘆口氣：「造噠孽，咯哪是有爹娘的崽囉。」

在兒時的記憶中，難得見到黃姨的笑臉。擦肩而過，問一聲：「早上好！」黃姨嘴角微微上翹，點個頭，算是回應。幾年下來，少見黃姨與鄰里間的相互走動，也沒有什麼深交的朋友。

平平淡淡待人，對小朋友如此、對隔壁鄰居如此，對蔡先生、赤子、傲黑亦是如此。

兩年後住房調整，我們家搬到展覽館二棟，蔡先生則是隔壁的一棟。說是前後兩棟，但中間有風雨走廊連接，相互往來還是十分頻繁。（上）