這些原本屬於老師們的私事，或許還是莫須有的，一點點被學生們深挖出來，還原成有鼻子有眼、血肉豐滿的典型。對此，他們無端地感到興奮，特別是當看到老師們夾著教案走進教室，那種筆直站立、煞有介事的模樣，再聯想到他們在課堂之外可能有的卑劣舉動，很多人的心思開始出現渙散。他們莫名地獲得某種道德上的優越感，再不像平時那樣唯命是從，甚至在學業上也開始懈怠。

他們不再喜歡那些老師，決心反抗到底，而反抗的方式就是不好好聽課、不按時完成作業，膽大的還把青蛙放進粉筆盒裡，在課堂上看起武俠小說 來。只有米亞，幾乎把所有時間都用在學習上，到處尋找清凈之地，去打開她的歷史和地理課本。她對這個國家過去幾千年來發生的，事產生濃厚的興趣，對祖國大地上的山脈分布和河流走向充滿強烈的好奇心，時刻準備著有朝一日去踏訪和巡視那些神祕領地。

這種可笑的抗爭狀態沒能持續多久，他們中的大部分人馬上被現實給震醒了。那些輪番上陣的測試、家長會，各種通報，把他們給打趴下了。也有少數人繼續我行我素，拿講台上的話當耳旁風，這樣的人只能走到那條路上去。反正他們中的先行者都在校園外面的水泥橋上等著呢！

後來，米亞從那所學校畢業，每次路過那座水泥橋，總會看見一些過分年輕的面孔，無所事事地倚靠在那些水泥欄杆上。一年年過去，原本堅固的水泥欄杆裸露出裡面的鋼筋，似乎搖搖欲墜了，但他們還是習慣性地聚集在那裡。

在那些頹廢、歡樂的身影中，米亞幾度看到了納多的影子。（六）