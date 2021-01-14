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莫麗珠出國記（一二）

陸蔚青

錢太揉著肩說：那我就是你的第一個病人了。

莫麗珠心裡很高興，對小米說：你看只要有技術，到哪兒都賺得到錢。

她就建議小米學，以後養家。小米自徐偉民走後就無精打采，此時也不搭話，只管低頭逗弄孩子，不知道想學還是不想學。莫麗珠就住了口。

過了新年，徐偉民回來了，一進屋就打電話，向紐約的朋友報平安。聲音一會高、一會低，中間還跑到衛生間去，關了門，不知道在說什麼。徐偉民打電話時很激動，看來在紐約玩得很高興。

小米倒平靜，既不抱怨，也不問候，好像徐偉民剛放學回家一樣。莫麗珠的心卻是揪著的。她想要弄個究竟。

第二天小米一出門，莫麗珠就開始盤問兒子。

徐偉民也沒有瞞的意思，他說：你還記得紅閔嗎？她在紐約。

莫麗珠就什麼都明白了。紅閔是許偉民的初戀，當年還是因為莫麗珠不同意被迫分手。莫麗珠心中一陣難過，她說：你太對不起小米了。

徐偉民低頭說：你讓我怎麼辦？紅閔那邊還有一個女兒。

莫麗珠就呆住了。莫麗珠想：是我造孽，還不如當年讓他們好，如今怎麼辦？

許偉民說：我也不知道怎麼辦。這樣說時眼淚長流，他說：我要知道怎麼辦就好了。這些年兩頭操心，我哪有心思讀書？還找什麼工作──這一生都毀了。

莫麗珠說：小米知道嗎？

徐偉民愣一愣，說：我沒告訴她。

4

莫麗珠的新工作進展順利。莫麗珠隨身帶一個中醫推拿按摩小冊子，在地鐵上都看，把經絡穴位記得大概。見了錢小滿的娘，就拿出當醫生的架勢，親切自然。

錢小滿的娘有了莫麗珠的按摩，竟是一時也離不開。（一二）

小米 紐約 地鐵

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