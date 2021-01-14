顏寧儀／圖

我有許多神奇的體驗，都發生在瑪格麗的舞會裡。也許她的音樂給了我養料，在擁抱中，心的土壤變得溫暖無比，精神的種籽就發芽了。

瑪格麗在舞者的環繞中，用詩歌和音樂即興畫畫，每次都不知道會畫出什麼樣的舞會。無論是什麼樣的舞會，總歸是心的圖案。

對於某些人來說，舞會只是賺錢的工具。對於某些人來說，這是一種娛樂。對於瑪格麗來說，這是心的事情。她播放音樂的時候，我能感覺到她的心在跳動。我可以從她的神情和姿態，看到她在音樂中體會到的喜悅和憂傷，還有她對舞者的關注和關心。

瑪格麗知道自己在放哪一首歌，為什麼放、為誰放。她看到認識的人走進來，會找到那人喜歡的歌，放入下一組歌裡。她看到約會的情侶，會為他們準備最浪漫的音樂。她看到大家在擦汗水，接下來會放一組速度較慢的樂曲。

瑪格麗是藝術家，用音樂雕塑 舞者們的體驗。參與舞會的人們在不知情的狀況下，也成了藝術品。

在舞會裡，空間和時間都濃縮了。小小的舞池是整個世界，三分鐘是一年，一個晚上是十年。在世界上，我們可能在尋找可以共度一生的人。在這裡，我們只是尋找可以共舞的人。

無論在哪裡，大家尋求的是一樣的感覺。我們希望在一起，和諧共處、體會愛情、感受溫暖。只是在舞池裡，一切都發生得很快。開始得快，結束也快。重新開始的機會，也一樣出現得快。

〈尋找你〉的歌詞說：「我在你懷抱中歇息之後，假如那是你所願，我會重返昨天的道路，重新離去……」

一舞如一生，喜怒哀樂、酸甜苦辣，在兩人的心跳和呼吸間無限展開。生活的滋味並不需要太多時間體會，所有的感受都發生在瞬間。

瞬間的擁抱可以抵銷一生的痛苦。瑪格麗的音樂像清泉，舞者們像花，兩人成一朵，在黑夜的舞池裡綻放，成為自己的太陽。

跳舞發生在時間裡，觸摸到的卻是永恆。擁抱的是對方，認識的卻是自己。

走出舞會之後，生活仍在繼續，但似乎對我們在舞池裡觸及的永恆，沒有任何影響。

正當我找到了屬於自己的一份光時，瑪格麗停止播放音樂了。我這才發現，即使沒有了她的音樂來掩蓋生活的噪音，世間繁瑣不再像以前那麼難以忍受。這些年來，我和瑪格麗都不知不覺地安靜下來，不再被各種事情擾亂思緒，情感起伏也少了。無論白天還是黑夜，我的心中都迴盪著沉默的、愛的音樂。

瑪格麗和我偶爾會約一兩個朋友相聚。有時候，我們不斷交談，或是認真討論事情，或是玩笑地搭話。有時候，我們專注地品嘗眼前的食物，聊聊彼此熟悉和喜歡的料理。有時候，我們只是靜靜地坐在一起喝茶。真正的友誼，沉默不是負擔。

時間在流動，記憶在跳躍；時間是舞台，記憶是舞者。兩者都在不斷變化，它們彼此篩選過濾，最後剩下的只是一絲微光，雖然微弱，卻足以驅散我們曾經捱過的所有黑暗。

就在瑪格麗停止做DJ之後，新冠病毒來了，迫使所有的舞會停開。事情發生得很突然，又好像遵循著一個完美的時刻表。

我沒有告訴瑪格麗，她在播放音樂的那幾年，我一直悄悄進行著一個計畫。每次舞會中，若是聽到印象特別深刻的一組曲子，我就會記在心裡。回家後把它們找出來，按照播放順序，將它們存在電腦裡。

瑪格麗停止做DJ後，我開始播放自己在家中保存的音樂，有時要播放幾個小時。 我覺得瑪格麗從來沒有停止她的藝術作品，舞會也一直在進行中。

瑪格麗是一件不會停止贈與的禮物。雖然她不再做DJ，她的音樂卻始終在我心中盤旋。這份禮物對我的影響從未停止，因為禮物的來處是源源不斷的愛。

有時候，流淌中的音樂會出乎意料地停止。比如說，播放唱片時，唱機可能突然跳針。收聽廣播時，噪音突然干擾。使用網路時，訊號突然中斷。即使現場音樂會，也可能中途停演。跳舞圈裡的瑪格麗，突然決定退出。

到底是誰讓音樂中斷了？我們頓時會有點詫異和不適應。然而，回過神來，播放音樂的不都一直是自己嗎？是我們自己去挑了唱片、打開收音機、用了電腦、走進音樂廳，交了朋友，感動了自己。

每個人心中都有一個DJ，播放著生活的音樂。音樂中有什麼訊息？我們聽到了嗎？（下）