我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

青春（五）

草白

老師們不能拿他們怎麼辦。他們除了會開除人，根本沒有別的法子。而這個法子就像是把厭倦的人一腳踢開，眼不見為凈，完全是不負責任的表現。

關於那堂眾說紛紜的體育課，通常的版本是──輪到跳山羊時，剛跑完一千米的男生們懶洋洋地癱坐在墊子上不願配合，甚至表現出他們一貫以來對那位矮個子、身材敦實的體育老師的蔑視態度。後者頓時火了，順勢踢了他們幾腳，也有說只是推搡了幾下。

那些人高馬大的男生哪裡嚥得下這口氣，現場頓時亂成一團。據說，有兩名男生趁勢打了體育老師幾拳，被體育老師解讀成他們聯合起來要扇他耳光。校長的意見只是警告處分，畢竟馬上就要畢業了。但體育老師不依不饒，還在校長室拍了桌子，說要是不開除他們，他就不來上課了。

對於這樣的事情，大家的同情點並不在那個倒楣的體育老師身上──只因被開除的兩名男生中，有一名叫泉的長相尤為清俊，曾在國慶文藝匯演上獨唱一首張學友的〈晚秋〉，被女生們奉為校園才子。由於才貌出眾，泉比那個同樣遭開除的同伴收穫了更多關注的目光。

那段時間，幾乎每個女生宿舍都在談論泉。熄燈後的夜裡，她們起勁地分析事態種種，盡情發揮想像，最終定論為這是體育老師赤裸裸的嫉妒行為。畢竟泉的才貌有目共睹，連校長都不忍開除。

於是，那個矮個子體育老師的形象被一再貶損，有人甚至挖到他的隱祕私事，如何以下作手段擄獲那個如花似玉的女朋友──我們學校的英語老師，後者本來是另一位青年語文老師的親密交往者。（五）

上一則

三代忘年交

下一則

陪奶奶堆雪人

延伸閱讀

麻州啟動新一輪小企業補助 餐飲美容美髮優先

麻州啟動新一輪小企業補助 餐飲美容美髮優先
費城開放健身房、博物館、賭場

費城開放健身房、博物館、賭場
喬丹狀告中國體育公司侵權勝訴 獲賠5萬

喬丹狀告中國體育公司侵權勝訴 獲賠5萬
常春藤聯盟名校網羅 游泳金牌女將蔡皓宇選擇康乃爾

常春藤聯盟名校網羅 游泳金牌女將蔡皓宇選擇康乃爾

熱門新聞

作曲家馬克斯．李希特2015年發表個人專輯「舒眠曲」，以8小時的樂作讓入睡者聆聽，全球巡演時現場睡成一團，如今巡演剪成音樂電影「李希特舒眠曲」。（中央社）

李希特創作8小時舒眠曲 巡演現場睡成一團

2021-01-11 21:01
威爾醫師。（圖片提供．威爾醫師）

一切都是緣

2021-01-05 02:02

長命百歲

2021-01-09 02:07
2015年5月12日香港茶聚，左起：李孝悌、李歐梵、鄭培凱、鄢秀、李子玉、余梅芳、鄭愁予。（圖片提供．鄭培凱）

懷念梅芳

2021-01-06 02:02
英國倫敦交響樂團首席指揮拉圖將離職，並加入德國巴伐利亞廣播交響樂團擔任首席指揮。(美聯社)

倫敦交響樂團指揮拉圖「跳槽」德國 衝擊英古典樂界

2021-01-11 10:01
武俠小說家古龍。（本報系資料照片）

天涯一旦成知己

2021-01-11 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世