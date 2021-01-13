老師們不能拿他們怎麼辦。他們除了會開除人，根本沒有別的法子。而這個法子就像是把厭倦的人一腳踢開，眼不見為凈，完全是不負責任的表現。

關於那堂眾說紛紜的體育課，通常的版本是──輪到跳山羊時，剛跑完一千米的男生們懶洋洋地癱坐在墊子上不願配合，甚至表現出他們一貫以來對那位矮個子、身材敦實的體育老師的蔑視態度。後者頓時火了，順勢踢了他們幾腳，也有說只是推搡了幾下。

那些人高馬大的男生哪裡嚥得下這口氣，現場頓時亂成一團。據說，有兩名男生趁勢打了體育老師幾拳，被體育老師解讀成他們聯合起來要扇他耳光。校長的意見只是警告處分，畢竟馬上就要畢業了。但體育老師不依不饒，還在校長室拍了桌子，說要是不開除他們，他就不來上課了。

對於這樣的事情，大家的同情點並不在那個倒楣的體育老師身上──只因被開除的兩名男生中，有一名叫泉的長相尤為清俊，曾在國慶文藝匯演上獨唱一首張學友的〈晚秋〉，被女生們奉為校園才子。由於才貌出眾，泉比那個同樣遭開除的同伴收穫了更多關注的目光。

那段時間，幾乎每個女生宿舍都在談論泉。熄燈後的夜裡，她們起勁地分析事態種種，盡情發揮想像，最終定論為這是體育老師赤裸裸的嫉妒行為。畢竟泉的才貌有目共睹，連校長都不忍開除。

於是，那個矮個子體育老師的形象被一再貶損，有人甚至挖到他的隱祕私事，如何以下作手段擄獲那個如花似玉的女朋友──我們學校的英語老師，後者本來是另一位青年語文老師的親密交往者。（五）