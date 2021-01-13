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美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

千里萬里（二○）

桑文鶴

「他找到我，說自己一直在偷偷研究一個課題，現在已經有了點成果。但是有些細節還不完善，所以需要我的幫忙。我當時對於醫院裡打壓新人的那一套，也很是看不慣，於是就帶著自己的師妹，也就是小覃，一起從醫院的科研組裡退了出來，和章執騫一起開發新的項目。」

「這個新項目，就是……我？」

「我問過章執騫，你不賭博、不投資，你要這麼多錢做什麼？他一開始不願意說，直到那年的七月十一日。他喝得爛醉如泥，兩個眼睛哭得像是兩只爛核桃。他說：『晚了、晚了，還是晚了。』

「他當時的研究已經有了一些眉目，他正在到處找買家，想要脫手變現。可沒想到，你卻自殺了。」

「什……什麼意思？」

「關於你為什麼會自殺，章執騫至死都沒有告訴我。他很愛你，他一直想要幫你。可你還是在他力所能及之前，自殺了。他那天找到我，說：『不賣了，不賣了。我要自己用，我要救嘉雨。』」

「他原本要賣，後來又說要自己用的東西，是什麼？」

「是他研發的機器。我知道一旦啟用這個機器，很多事情就無法再回頭了。我和小覃勸了他很久，可還是沒能讓他改變心意。他說，他願意把這個機器免費送給我們，只有一個條件，那就是要盡可能地照顧你。當然，我們也是有私心的。你確實算得上是我們的一個實驗品，因為光有章執騫的機器還不夠，記憶改寫與屏蔽，也是我們實驗的一部分。當然，現在看來，這部分的研發是失敗的。」

「這麼說……我還是不太明白。」（二○）

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