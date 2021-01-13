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莫麗珠出國記（一一）

陸蔚青

好在她腦子靈光，「九一一」之後房市委靡，她就買房出租，賺了一些錢，也賺了一身病，如今孤身一人。馬太的兒子是醫生，本來以為馬太可以享福，卻偏是她經常不能來，因為她在衣廠打工。

莫太說：你兒子那麼有出息，你還要打工？

馬太天生一張平平常常的小圓臉，一把短髮用小小的鐵髮卡別在腦後，說話不急不緩。她說：他的錢是他的，我自己賺的才是我的。我再過幾個月就回國了，看見國內的親戚朋友不能空手。我若讓他買禮物，那是不公平。我自己去打工賺錢給親戚朋友買禮物，是一個心意。

打了幾圈，錢太便說打不得了，肩抬不起來，莫太就順手給她按了幾下。

錢太說：舒服多了，沒想到你還會這個。

回家的路上莫太想，這未嘗不是一個病人群體，如果我做按摩，也能賺錢。這樣想著，心胸開闊了些，回到家，將推拿按摩的小冊子找到，認真研究了一會兒。

下周打麻將的時候，馬太去衣廠加班沒有來。

錢太說：你再給我按摩一下，我這個腰也是疼得緊。

莫太就給她按，一邊按，一邊拉著家常，手下卻認真，一旦感到錢太有緊張的反應，就改變手法。錢太十分滿意，說前一條街上有一個中醫按摩的，她去過幾次，費用貴，還不見效果。後來打聽說那人不是科班出身，是改行跟網上學了學，就開診所，可不是個江湖騙子。又說如果你開一個診所，可比他們強多了。

莫太說：開診所是不行的，我就是探親，過一年半載就回國了。不過倒也可以為病人服務，我們醫生的天職就是給病人解除病痛。（一一）

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