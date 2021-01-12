這一幕在米亞的腦海裡長久地回放著，好似親眼所見。事實上，她對俞鷚開門之後發生的事一無所知。她對男生們說了什麼，或許她什麼也沒說，總之，整個校園忽然安靜下來。那兩個男生好像使了隱身術，再沒有發出一點聲音。

有一天，米亞忽然鼓起勇氣，以「遲風」的筆名給俞鷚寫了一封信。信寄出後，她惶惶不可終日，怕俞鷚認出筆跡。她為自己莫名其妙的行為後悔不已。

但最終，她還是等來了俞鷚的回信。信的具體內容她早已忘記，只記得內容並不長，只填滿一張紙的四分之三左右。那剩下的空白好像不是因為無話可說，而是為了留白，好讓她有足夠的空間，寫上自己新取的名字。她把那個「鷚」寫得飄逸、潦草，振翅欲飛，隨時要從紙面上奔突、飛翔而去。

信的最後，她在「又及」等幾行附加的小字中，特意詢問遲風對她主持的廣播節目，是否有好的建議，並請遲風多投稿，廣播站急需稿件等等。看來，俞鷚把遲風當成男生，一個愛慕她的男粉絲。就這樣，她們在交換了幾封奇怪的信後，無疾而終。

就在那段時間裡，俞鷚班裡有兩名男生被學校開除了。

還是在體育課上，還是相似的場景，老師和學生之間發生了肢體衝突。米亞想起了納多。她好像看見她的哥哥，睡眼惺忪地走在這個校園裡。白天他躲在昏暗的寢室裡睡覺，一到夜裡，他翻出圍牆去尋找同夥，或者在錄像廳汙濁的空氣中度過一晚。

他毫不猶豫地改變自己的作息，甚至是顛倒它們。在集體生活中，這需要勇氣。因為有那些前仆後繼的模仿者和追隨者的存在，他不費吹灰之力就做到了。（四）