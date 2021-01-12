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千里萬里（一九）

桑文鶴

多年前，開發商在這裡開發了新的樓盤，想要建一片高檔高層小區。可後來資金鏈斷裂，工程停滯，又因產權問題複雜，一直找不到新的商人接盤，這幾棟樓就徹徹底底地爛了尾。經歷了這麼多年的風吹日曬，現在早已是雜草叢生。它們就如同高聳而寂寞的骷髏，終日只能與野貓、野狗和探險者為伴。

我抬頭看看，在沒有月亮的黑夜裡，這些沉默的遺骨看起來更是陰森恐怖。

小覃拿出手機，打開手電筒照著路。我跟著他們倆，顫顫巍巍地一路從沒有欄杆的樓梯，上到了第七層。

林少軒和小覃一步步走到樓層的邊緣處。他們兩個人都看著我，神情詭異。

「賀嘉雨，站在這裡，你有沒有想起來什麼？」林少軒問我。

我一頭霧水，搖了搖頭。

他扶了一下眼鏡：「那年的七月十日，你就是從這裡跳下去的。賀嘉雨，你就是那個跳樓自殺的女孩。」

我不知道此時此刻自己的臉是什麼表情，可我的整個身體就像是掉入了冰窟窿裡。我的身體開始顫抖。我想說些什麼，可是一句話也說不出來。

「我和林少軒還有章執騫，都是科研小組的成員。不同的是，我與林哥是重光醫院下屬的科研組，而章執騫則是恆宙公司下屬的科研組。我們主要研究的方向是記憶改寫與控制，而章執騫研究的是橫向時空。」

「你說的沒錯，我與章執騫是在那次合作交流會上認識的。我們一見如故，相談甚歡。他是我見過最聰明的人。後來我們聊起合作的事，他說他很需要錢。他在研究所的薪水雖然不錯，可對於他來說遠遠不夠。」（一九）

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