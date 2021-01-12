莫麗珠出國記（一○）

莫太在國內本來是常在麻將桌上的，聽了這話麻將癮上來，就答應第二天去玩。莫太當然不只想玩麻將，莫太認為認識人很重要。每個人都有一條道路，認識的人越多，越可能了解不同人的道路。而這些人即使是偶遇，也可能把你帶到一個未知的道路上。莫麗珠有豐富的人生經驗，對此深信不疑。

錢小滿家住在市中心，是一個黃白建築的三層小樓，外觀是歐式。進了門，就好像回到中國 ，家具是紅木的，仿古式，坐著沒有沙發舒服，倒是很氣派。牆上掛著富貴牡丹，桌上是景德鎮瓷瓶，瓷瓶邊上是發財白菜，還有一個招財貓端坐著。之前莫太只看見過一隻貓胳膊招財的，第一次看見兩隻胳膊一起招財。發財貓金光閃閃，與瓷瓶、發財白菜擺在一起，有點不倫不類。但想到這些都是平安發財的象徵，莫麗珠就釋然。

錢小滿的娘跟兒子長得截然不同，是個瘦瘦的小老太。雖然眉毛如今只剩下短短半截，眼睛卻還清亮，還能看出年輕時的些許風韻。莫麗珠不知道怎樣稱呼她，別人稱她錢太，也就叫她錢太。

本來錢太、黃太、馬太和程太是一桌，但最近程太回國了，就缺了一角。莫麗珠第一次去，就感到了階級的不同，同她們那種安適相比，自己是個外來人，顯得有些毛躁。

但莫麗珠並沒有自卑，莫麗珠從來沒有自卑過，她相信階級是流動的。莫麗珠由一個鄉下鐵姑娘成為赤腳醫生，後來還成為正式醫生。莫麗珠從沒有認輸服人。

她很快了解到黃太以出租房子為生。黃太年輕時在衣廠車衣，幹得十分辛苦。（一○）