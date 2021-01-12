顏寧儀／圖

瑪格麗是個傑出的DJ，為探戈舞會放了很多年音樂，但是她不再放了。之前她就說過好幾次，今年卻是真的收手了。一個人停止做一件事而對後果不再質疑，就是不必再決定的決定了。

我認識瑪格麗已有十多年，我還沒遇到她的時候，她已經是DJ。她會放迪斯可、探戈，各種派對和舞會的音樂，不管她在哪裡放音樂，總是通過音樂，影響著每個人的命運。

儘管我已經一年沒有見到瑪格麗，而且許久沒有聽到她播放的音樂了，但是我們相遇的日子彷彿從未走遠。

「小不點！」瑪格麗從第一天起，就這麼叫我。我這才發現，自己個子確實比較小。

其實瑪格麗也不高大，但是和她在一起，有種風來樹擋的感覺。她總是知道今天要做什麼、明天要做什麼、下周要做什麼，下個月又要做什麼。

瑪格麗即使生病，都充滿活力，不會輕易放棄目標。每次見到她，她都有新的計畫在進行。開發新客戶、嘗試新料理、看望想見的朋友、推掉不想要的應酬。每一項計畫都在手機 行事曆上，寫得清清楚楚。

可是，瑪格麗放棄做DJ了。這是料得到的事情，沒有料到的是，瑪格麗不再做DJ之後，她的音樂就像唱片一樣，在我腦海裡旋轉，而我每一個平凡的腳步都變成了舞步。美好的時光和美麗的感動，好像從來沒有停止過的回聲，一遍又一遍地在心裡反覆輪唱。

我隨著瑪格麗的音樂，到了不同的場地跳舞。對於我來說，音樂比場地更重要，音樂就是場地。久而久之，我就從「小不點」變成了她的小朋友。在她快要退休 前的一次舞會，她抱緊我說：「我的小朋友長大了。」

音樂伴隨我們度過人生的坎坷，讓我們在日常生活的繁忙瑣碎中稍稍喘息。當我不在舞池裡跳舞時，我會坐在瑪格麗旁邊，看她放音樂、認識歌曲，和她一起觀看舞者、閒聊生活與舞蹈，享受彼此的陪伴。

有一天，瑪格麗望著舞池裡歡笑的人，嘆口氣說：「世界上有許多地方在戰爭，大半的人在挨餓，我們卻在這裡盡情跳舞，這樣不對。」

我理解瑪格麗的觀點。但人們在恐慌和無奈中，更是渴望彼此的擁抱。他們會想盡可能在僅有的一些和平時光裡，偷取一點溫暖。二次大戰的時候，曾經有很多人戴著防毒面具開舞會，因為隨時可能有空襲，忍不住不跳。

許多到舞會裡跳舞的人，都在生活中經歷了掙扎與挫敗，舞會是一個讓他們在夢幻中療傷的地方。讓痛苦的人得到一點寧靜與安慰，難道不對嗎？許多來跳舞的人表面上嘻嘻哈哈，內心卻承受著苦難。生病了吃藥，寂寞了找人陪伴。舞會是藥房、舞蹈是藥方，瑪格麗的音樂是藥丸。

歷史學家稱兩次世界大戰之間的時期為「焦慮時代」。在這段時期，一些豐富的音樂和舞蹈得以發展，包括爵士樂 和探戈音樂。就像那時候的人們一樣，大家仍然在聽相同的音樂、跳相同的舞蹈，試圖忘記相同的焦慮。

在舞蹈中，我會暫時從這個世界消失。那個有名有姓、穿梭在人群中、連我自己都感到陌生的我，頓時無處可尋。跳舞的「我」彷彿從遙遠的記憶中跳躍出來，突然透過我的身體出現在此。這個舞者似我非我，在舞動中，讓我體會另一個「我」無法接觸到的經歷。

如果我跳舞時看起來自命不凡，那是因為我用心地假扮自命不凡。假如我看起來像陶醉在戀愛中，那是因為我正在短暫卻認真地戀愛。我的心會因為甜蜜的傷痕隱隱作痛，但我不會受傷。做為舞者，我像在扮演一個角色，我全神貫注，卻充分意識到這只是一個角色。我知道每一段舞都是一場夢，而我不會要求它停留，因此享受著它短暫的真實。

認識我的人很少知道我在跳舞。甚至那些曾經被我帶到舞會，並看過我跳舞的人，似乎也無法理解瑪格麗對我意味著什麼。同時，我發現我越來越靠近內心的「舞者之我」，對於所有人的親密感，也變得越來越強烈。

一次又一次，我在歌曲和歌詞對我呈現的場景中釋放自己，把音樂和故事喚起的情感變成舞步。儘管舞會和舞蹈看起來如此虛擬，真實的東西總是在醞釀之中，在有聲無聲的交替間蔓延開來。

聲響中有音樂，沉默中也有音樂。有時候，沉默中的音樂比聲響中的音樂更強大。我經常被舞曲中的音樂感動，也經常被沉默中的音樂震撼。（上）