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任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

中原女人（全文完）

張幸

小帥不服。有一次她從建築公司接了一單大合同，兩人一起去即將完工的工地看現場，對方負責人向她介紹情況。合同是她談的，對方只認她。小帥不高興了，覺得小瞧他，言辭上相當無禮。

對方負責人問：「這個人是誰？」

她答：「這是我的丈夫。」

負責人說：「我不管他是誰，如果他在這裡亂說話，我就叫人把他扔出去。」

小帥終於知道了自己有幾斤幾兩。以後再有人找他聯繫業務，他一概回答：找我妻子去。

公司的業務越做越大，兩三年後他們貸款買下自己的房子，還是把樓下分租出去，收了幾份房租，把每月的分期貸款抵銷得差不多。娶了她，就像娶了一個招財貓。

她總算能把丫丫接過來了。

13

這個春節，她要回國，探望老娘和哥哥、姊姊。她是閨女、是小妹，回家去她該孝敬的孝敬、該幫的幫，侄兒、外甥該表心意的表心意。

她整個人都奉獻給了丈夫、女兒，隔一年兩年，她總得回去看看另一頭，那些曾經不遺餘力照顧她、幫襯她，有血緣的親人們。

對於沒有血緣的小帥，她是妻、是娘、是姊姊、是老闆、是銀行、是食堂、是遮風避雨的家……不說她是他的一切，至少是他的天和地。他是她的什麼呢？她也說不清，他是讓她重新做回女人的人、是她這些年在新世界的伴侶、是她孩子的爹。沒有血緣的人當中，她愛他比愛自己還多。

如果哪一天小帥想離開她，她不會攔著。她會像對待丫丫、妞妞出閣一樣，把他送走，該給他多少錢給多少錢。要是他一直留在她身邊，陪她到老到死，那全是白賺的。

她做好這個準備，就無所畏懼。（全文完）

➤➤➤中原女人（五○）

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