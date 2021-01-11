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空氣凝結了好幾十秒，坐在我對面的林少軒終於還是開口了。

「你只猜對了一半。」

「林哥！」小覃口氣激動地喊住他，讓他別再繼續說下去。

「小覃，算了，咱們也別演了。咱們不是專業的演員。我已經累了，你也累了吧？」

小覃不說話了，她的神情漸漸軟了下去。

「賀嘉雨，你錯了。」林少軒摘掉眼鏡，張開手掌蓋住自己的眼睛，指尖揉了揉太陽穴。長嘆一口氣後，他語露無奈地說：「處處小心，卻還是變成這樣。我對不起章執騫，雖然要違背和他的約定，但我實在無法看你如此冤枉他。尤其是在他為你做了那麼多的犧牲以後。」

「你在說什麼？我不明白。」

林少軒看了小覃一眼，又接著說：「這個故事，聽起來會很荒誕。但在講故事之前，我們要帶你去一個地方。」

他說的是什麼意思，小覃一定也是知道的。她說：「好吧！事到如今，也只好如此。」

他們兩個一起站起來。林少軒說：「我的車就在樓下，你什麼時候準備好了就下來。我們等你。」

他們一前一後地下了樓。我心裡慌亂，又充滿好奇。我並不知道等待我的會是什麼，可我一秒鐘都沒有耽擱，我抓起包和外套下了樓，鑽進了林少軒的車裡。

車一路向北，穿過鬧市，駛入郊區。車窗外的景物越來越荒涼，我開始有點害怕。

我問：「你們要帶我去哪裡？」

可開車的林少軒以及坐在副駕駛座位上的小覃都不說話。

又開了十幾分鐘，車停了下來。他們兩個一言不發地下了車，我也只好跟著。環顧一周後，我才意識到，這是北郊的爛尾樓群。（一八）

➤➤➤千里萬里（一七）