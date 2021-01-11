我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2240萬確診 加州破271萬

任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

千里萬里（一八）

桑文鶴

6

空氣凝結了好幾十秒，坐在我對面的林少軒終於還是開口了。

「你只猜對了一半。」

「林哥！」小覃口氣激動地喊住他，讓他別再繼續說下去。

「小覃，算了，咱們也別演了。咱們不是專業的演員。我已經累了，你也累了吧？」

小覃不說話了，她的神情漸漸軟了下去。

「賀嘉雨，你錯了。」林少軒摘掉眼鏡，張開手掌蓋住自己的眼睛，指尖揉了揉太陽穴。長嘆一口氣後，他語露無奈地說：「處處小心，卻還是變成這樣。我對不起章執騫，雖然要違背和他的約定，但我實在無法看你如此冤枉他。尤其是在他為你做了那麼多的犧牲以後。」

「你在說什麼？我不明白。」

林少軒看了小覃一眼，又接著說：「這個故事，聽起來會很荒誕。但在講故事之前，我們要帶你去一個地方。」

他說的是什麼意思，小覃一定也是知道的。她說：「好吧！事到如今，也只好如此。」

他們兩個一起站起來。林少軒說：「我的車就在樓下，你什麼時候準備好了就下來。我們等你。」

他們一前一後地下了樓。我心裡慌亂，又充滿好奇。我並不知道等待我的會是什麼，可我一秒鐘都沒有耽擱，我抓起包和外套下了樓，鑽進了林少軒的車裡。

車一路向北，穿過鬧市，駛入郊區。車窗外的景物越來越荒涼，我開始有點害怕。

我問：「你們要帶我去哪裡？」

可開車的林少軒以及坐在副駕駛座位上的小覃都不說話。

又開了十幾分鐘，車停了下來。他們兩個一言不發地下了車，我也只好跟著。環顧一周後，我才意識到，這是北郊的爛尾樓群。（一八）

➤➤➤千里萬里（一七）

上一則

華裔導演「離別間」 獲多項影片獎

下一則

不平凡的一年

延伸閱讀

疫情帶動遠端工作 郊區成美國人移居新寵

疫情帶動遠端工作 郊區成美國人移居新寵
千里萬里（一二）

千里萬里（一二）
2020大選結束 撕裂的創傷未結束 美國離團結還很遠…

2020大選結束 撕裂的創傷未結束 美國離團結還很遠…
芝明年房市看驅逐令 郊區、短租房看俏

芝明年房市看驅逐令 郊區、短租房看俏

熱門新聞

故宮收藏了十幅明太祖朱元璋「醜像」，與兩幅明太祖「正常」的畫像。當兩者一起展出，顯然「醜像」(左)比正常畫像(右一)受歡迎。記者陳宛茜／攝影

「史上最醜皇帝像」 台北故宮首展 觀眾驚呼：醜爆了

2021-01-03 16:03
威爾醫師。（圖片提供．威爾醫師）

一切都是緣

2021-01-05 02:02
2015年5月12日香港茶聚，左起：李孝悌、李歐梵、鄭培凱、鄢秀、李子玉、余梅芳、鄭愁予。（圖片提供．鄭培凱）

懷念梅芳

2021-01-06 02:02

長命百歲

2021-01-09 02:07
作者珍藏的照片。

《老照片說故事》天上掉下個林妹妹

2021-01-03 02:00

老街坊又成新鄰居

2021-01-06 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析

牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析