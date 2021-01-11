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莫麗珠出國記（九）

陸蔚青

雖然莫麗珠站在小米一邊，極力反對，徐偉民還是走了，而且乘早班灰狗。他前一天半夜才考完試，真是一分鐘都不耽擱。

小米見徐偉民走了，大哭起來。

莫麗珠說：到底怎麼回事呢？

小米恨道：誰好好的不在家過聖誕節，明擺著他是美國有人了。

徐偉民在移民加拿大之前，是在紐約留學的。後來美國實在留不下，才辦了加拿大移民。而小米和孩子一直在蒙特婁。

我早就覺得不對勁。小米說。

那你有什麼證據嗎？莫麗珠問。

我能有什麼證據？我一次紐約也沒去過。小米說。

那你就是胡思亂想。莫麗珠說。

小米說：我怎麼胡思亂想？

你也別胡說八道，嚇壞了孩子。莫麗珠壓低聲音說。

皮特坐在窗前玩電腦，平時都是鼠標亂動，此時倒是安靜得很。莫麗珠見皮特豎著耳朵，正在聽她們說話。皮特只能聽懂中文的日常用語，但如果說得比較快或者用書面語時，他就聽不懂，只能愣愣地望著你。

夫妻的事，能瞞得了誰？小米壓低聲音說，聲音中帶著哭腔。要不是在紐約留不下，他也不會回來，他根本就不想回來。

這不是去打工賺錢嗎？莫麗珠說，你想得太多了。

話是這樣說，莫麗珠到底心裡不踏實。小米說的也不是完全沒有可能，徐偉民獨自一人在紐約讀了五年書，這期間的生活從來沒對她說過，誰知道呢？

徐偉民在紐約住了兩周，一直到新年過了才回來。這兩個周末莫麗珠決定加班，她不願意在家中看著小米流淚。

聖誕節期間茶樓不休息，客人更多了。有一天老闆娘問她會不會打麻將，她說錢小滿的娘打麻將三缺一。（九）

➤➤➤莫麗珠出國記（八）

小米 紐約 美國

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