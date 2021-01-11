很快，米亞也擁有了這樣的日記本，但沒有往上面寫一個字。她知道俞鷚也有一本，幾乎每個女生都有。因為海莉的關係，米亞與俞鷚的接觸更多了。她去過她的宿舍，兩人一起在黃昏的山坡上說話，春遊的隊伍中她們走得很近，還一起拾松針和野炊。

即使如此，米亞並沒有與她發展成無話不談的朋友。哪怕俞鷚曾經說過，說她的文章是所有廣播站來稿中文辭最優美的。她鼓勵米亞寫下去，或許可以寫點詩歌。俞鷚本人就是一個詩歌愛好者，但完全不會寫。她送給米亞一本席慕蓉的詩集，扉頁上寫著：繆斯女神將垂青於妳。

那本詩集至今還放在米亞的箱子裡，一次也沒有打開看過。有一次，海莉對她說：表姐在很多人面前誇妳呢！說妳寫得真好。

那一刻，米亞的臉瞬間變得慘白，好似如臨大敵。

黃昏散步的時候，她開始走到更遠的荒山上，一坐就是個把小時。她不再給廣播站投稿，也不再往軟皮本上摘抄那些名人警句。只有她自己心裡清楚，那些受到俞鷚讚美的句子，根本不是她的作品。模仿，拙劣的模仿，她只是一個無恥的模仿者，說抄襲也可以。而這樣的抄襲居然獲得了毫無保留的讚美，而不是唾棄。

她多麼希望那些句子是自己寫的。那裡面每個詞語她都認識，並且熟悉它們之間微妙的語義變化。但它們與她無關，那不是她的作品。她只會寫一些無病呻吟的句子，一時衝動寫下，過後就想厭惡地撕掉。

很快，她對那些句子的感情由歡喜轉為厭憎，好像是它們妨礙了她的創作。它們成了她精神上的拐杖，想扔又扔不掉，握著又不能走路。她長時間陷於惶恐之中，為無法準確表達而焦躁不安。即使勉強寫出幾句，也是支離破碎，不知所云。

很奇怪，她喜歡的只是一些美麗的句子，而不是整篇文字。在她看來，它們過於冗長和鬆散，讓人沒有耐心讀下去。她不禁對自己產生懷疑，一個連閱讀完整文章的能力都欠缺的人，怎麼去寫作。寫作難道就是寫幾個花裡胡哨的句子嗎？

她不得不接受這樣的事實：繆斯女神並沒有垂青於她。她根本無法創造出那種動人心魄的美，永遠也不可能。她不再看書。既然無法寫出想像中的句子，那些讓她痛苦和戰慄的句子，為什麼還要去看它們呢？

有一天黃昏，米亞從那個坡地上下來，忽然看見低著頭、往山上走去的俞鷚。俞鷚也看見她了，兩人用那種眼神望著對方，彼此笑了笑。現在，米亞似乎還能回想起俞鷚微笑的表情，深邃的眼睛，嘴唇微啟時嘴角蕩漾開的微妙的神祕與戰慄，宛如微風拂過波光粼粼的湖面──這份深邃與神祕，對俞鷚來說，不過是普通的引發親切感的種子，但米亞感到的卻是莫名的戰慄。她越來越害怕看見俞鷚，在校園裡相遇，總是盡可能遠遠地躲避。

有一天晚上，兩個男生在靜謐的深夜校園裡，輪流喊著俞鷚的名字。米亞聽見了，整個宿舍樓裡的人都聽見了。她們靜靜地等待著，耳朵豎起。她們以為俞鷚不會起床接應他們。女生遇到這種情況，通常的做法就是默不作聲，男生們自然會怏怏離去。

一開始，俞鷚也沒有應聲，但那兩個混混一直不依不饒地叫著，弄得俞鷚沒有辦法了。

米亞去過俞鷚的宿舍，她知道那個小房間。所有高年級同學都睡在更小的宿舍裡，六人間或四人間。而米亞她們睡的是由教室改造而成的大寢室，二十幾張床，只能躲在被窩裡換內衣，毫無隱私 可言。

在那個長方形小寢室的靠窗角落裡，俞鷚有一份獨屬於自己的色彩搭配。在滿目暗淡的屋子裡，那太醒目，也太容易招人嫉恨了。她的皮箱是綠色的，被子是荷花樣淡淡的純粉，床單上則撒著粉色薔薇一樣的小碎花。連拖鞋，也是那種很罕見的糯糯的粉色系。

俞鷚的一切都那麼耀眼，包括她的名字。米亞想像著，那個夜晚，她穿著那雙粉色拖鞋，施施然走在月光下的樹影裡。那兩個男生相伴左右，儼然成了女神的貼身保鏢。或許，他們還會說一些違逆的話，那一茬渾人的邏輯就是寧願去讚揚美麗的縱火 犯，也不願對貧窮、卑微之人的處境，產生絲毫的同情。

他們說那些話的目的，當然只是為了逗心目中的女神開心。至於俞鷚是不是真的感到開心，完全看她的心情了。（三）

➤➤➤青春（二）